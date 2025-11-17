Somma Lombardo accoglie il nuovo prevosto: Don Paolo Fumagalli fa il suo ingresso in Basilica
Nella prima domenica di Avvento, la comunità di Somma Lombardo ha celebrato l’arrivo del nuovo prevosto, accompagnato da numerosi concelebranti e dai fedeli delle parrocchie in cui ha svolto il suo ministero
Nella basilica di Santa Agnese, domenica 16 novembre, prima domenica di Avvento, Somma Lombardo ha accolto ufficialmente il suo nuovo prevosto, Don Paolo Fumagalli.
La cerimonia di ingresso, molto partecipata, è stata presieduta dal vicario episcopale don Franco Gallivanone, già prevosto della comunità pastorale Maria Madre presso la croce di Somma Lombardo e Vizzola Ticino.
Come previsto dalla liturgia, durante la cerimonia si è tenuta la consegna di alcuni segni: l’acqua benedetta con la quale ha asperso i fedeli nel segno del battesimo, la consegna degli olii Santi che il parroco utilizza per unzione infermi, battesimi e Cresime, la consegna della stola viola in cui il parroco assolve i fedeli dai peccati, e la chiave del Tabernacolo. Infine, la consegna della ferula, simbolo del pastore.
Numerosi i concelebranti presenti, oltre ai sindaci di Somma Lombardo e Vizzola Ticino, insieme ai parrocchiani sommesi e ai fedeli provenienti dalle comunità dove don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Tra i molti sacerdoti presenti alla solenne celebrazione: il decano don Fabrizio Crotta, i sacerdoti del decanato, don Alessandro Colombo e don Matteo Moda, sacerdoti originari di Somma Lombardo e alcuni compagni di ordinazione sacerdotale di don Paolo tra cui don Alessandro Giannattasio che ha svolto nel biennio 1998 – 2000 il suo servizio a Somma Lombardo come seminarista e diacono Transeunte.
