Ticket da 8 euro per tutte le guardie giurate: rientra la protesta alla VCV
Accordo raggiunto tra le parti, superate le disparità sui buoni pasto che avevano scatenato la mobilitazione sindacale. Revocato lo stato di agitazione
Ha avuto esito positivo la trattativa avviata dopo lo stato di agitazione proclamato dai sindacati di categoria, Fisascat Cisl dei laghi e Sinalv Cisal alla Vigilanza Città di Varese (VCV). L’azienda ha infatti accettato di estendere a tutte le Guardie Giurate Particolari il ticket da 8 euro, superando la discriminazione che aveva portato i sindacati alla mobilitazione. Un risultato che consente di revocare lo stato di agitazione e di riportare il confronto su un piano costruttivo. «La Fisascat Cisl dei laghi è soddisfatta del risultato raggiunto – dichiara il segretario Giuseppe D’Aquaro –. Questo non è un traguardo: l’obiettivo è consolidare il ticket ottenuto e lavorare per l’anticipo delle tranche di rinnovo contrattuale già previste, ma era doveroso sanare al più presto la discriminazione che si stava consumando in VCV».
L’aumento selettivo dei buoni pasto, riconosciuto in precedenza solo ad alcuni lavoratori, aveva generato forte malcontento e aperto un fronte sindacale deciso a contrastare ogni disparità di trattamento. Ora, con il ticket uniformato e riconosciuto a tutta la forza lavoro, Fisascat e Sinalv Cisal sottolineano come sia stato riaffermato un principio fondamentale: le GPG hanno pari dignità a prescindere dal servizio in cui sono impiegate. La conclusione positiva della vertenza viene letta come un passo necessario per ristabilire corrette relazioni industriali all’interno dell’azienda e per restituire serenità alle guardie, che nei giorni scorsi si erano dette pronte allo sciopero.
I sindacati confermano infine l’impegno a seguire i prossimi sviluppi contrattuali, affinché quanto ottenuto oggi diventi un punto fermo per il futuro.
Disparità sui buoni pasto in VCV: scatta la protesta delle guardie giurate
