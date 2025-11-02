Tra ossessioni e paure, a Castiglione Olona Edgar Allan Poe ha fatto venire i brividi

Quali sono le mie ossessioni?

Quali sono le mie paure?

Quali sono quei segreti inconfessabili che mi porto dentro?

Sabato 1 novembre, in tanti a Castiglione Olona sono rientrati a casa con queste domande in testa. Magari cercando di far spallucce e non dar peso a riflessioni sempre più ingombranti, ma ormai invischiati in queste peregrinazioni astratte.

Ad aver scatenato questi pensieri, lo spettacolo teatrale che ha animato il museo Branda Castiglioni.

Gli attori di “Connessioni Teatro“, in collaborazione con Pro loco e Comune di Castiglione Olona, hanno messo in scena lo spettacolo itinerante “Ossessioni di Edgar Allan Poe”.

Nelle stanze del museo Branda Castiglioni, illuminato da torce e candele, il pubblico ha assistito alla rappresentazione, in un climax crescente di introspezione.

Seguendo le maschere in silenzio e ignari di cosa avrebbero visto nei vari atti della performance teatrale, scena dopo scena ha sentito il peso della suspense prendere una forma concreta.

La sede scelta – il museo cittadino un tempo dimora del cardinal Branda Castiglioni – si è rivelata essere una perfetta location per le ossessioni dello scrittore statunitense, fra scale, affreschi e porte da socchiudere o spalancare urlando.

Gli attori, quasi trasfigurati dallo squarcio nell’anima causato dalle ossessioni che rappresentavano, hanno danzato fra paure e crudeltà (quasi) inconfessabili. Tanti gli applausi che hanno ricevuto al termine della rappresentazione.

Soddisfatti dunque gli organizzatori e la compagnia “Connessioni Teatro”, che con entusiasmo hanno promesso nuove repliche nei primi mesi del 2026.