Tra ossessioni e paure, a Castiglione Olona Edgar Allan Poe ha fatto venire i brividi

Sabato 1 novembre nella suggestiva location del museo Branda Castiglioni, gli attori di "Connessioni Teatro", in collaborazione con Pro loco e Comune di Castiglione Olona, hanno messo in scena lo spettacolo itinerante "Ossessioni di Edgar Allan Poe". Applausi per un viaggio interiore fra ossessioni e paure, che ha scosso il pubblico

Teatro Castiglione edgar allan poe

Quali sono le mie ossessioni?
Quali sono le mie paure?
Quali sono quei segreti inconfessabili che mi porto dentro?

Sabato 1 novembre, in tanti a Castiglione Olona sono rientrati a casa con queste domande in testa. Magari cercando di far spallucce e non dar peso a riflessioni sempre più ingombranti, ma ormai invischiati in queste peregrinazioni astratte.

Ad aver scatenato questi pensieri, lo spettacolo teatrale che ha animato il museo Branda Castiglioni.

Gli attori di “Connessioni Teatro“, in collaborazione con Pro loco e Comune di Castiglione Olona, hanno messo in scena lo spettacolo itinerante “Ossessioni di Edgar Allan Poe”.

Teatro Castiglione edgar allan poe

Nelle stanze del museo Branda Castiglioni, illuminato da torce e candele, il pubblico ha assistito alla rappresentazione, in un climax crescente di introspezione.

Seguendo le maschere in silenzio e ignari di cosa avrebbero visto nei vari atti della performance teatrale, scena dopo scena  ha sentito il peso della suspense prendere una forma concreta.

Teatro Castiglione edgar allan poe

La sede scelta – il museo cittadino un tempo dimora del cardinal Branda Castiglioni – si è rivelata essere una perfetta location per le ossessioni dello scrittore statunitense, fra scale, affreschi e porte da socchiudere o spalancare urlando.

Gli attori, quasi trasfigurati dallo squarcio nell’anima causato dalle ossessioni che rappresentavano, hanno danzato fra paure e crudeltà (quasi) inconfessabili. Tanti gli applausi che hanno ricevuto al termine della rappresentazione.

Teatro Castiglione edgar allan poe

Soddisfatti dunque gli organizzatori e la compagnia “Connessioni Teatro”, che con entusiasmo hanno promesso nuove repliche nei primi mesi del 2026.

Santina Buscemi
santina.buscemi@gmail.com

Amo raccontar dei paesini, dove la differenza la fanno le persone comuni che si impegnano in piccole associazioni. È di loro che scrivo..e mi emoziono sempre un po'. Anche questo è VareseNews.

Pubblicato il 02 Novembre 2025
