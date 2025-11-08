Trasferta insidiosa in Piemonte per la Eurotek Busto Arsizio a caccia di punti

Domenica 9 novembre (ore 17), la Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio sarà protagonista al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte per affrontare le padrone di casa della Wash4Green Monviso Volley. Un match fondamentale per il cammino in Serie A1 femminile, che mette di fronte due squadre determinate a muovere la classifica e a ritrovare continuità di risultati.

Il confronto tra Monviso Volley e UYBA si gioca in un impianto caldo e rumoroso come il Pala Bus Company, tradizionalmente difficile per chiunque. Qui le piemontesi hanno costruito gran parte dei loro successi e, nonostante l’avvio di stagione con soli 5 punti e il 3-0 subito a Milano, restano una formazione solida, organizzata e tutt’altro che arrendevole. Per la UYBA si tratta quindi di una partita chiave: dopo la sconfitta interna all’E-work Arena contro Macerata, le biancorosse hanno bisogno di una prova di forza per rilanciarsi subito, ritrovare fiducia e riprendere la corsa in classifica.

Il ruolino di marcia di Monviso parla di soli 5 punti raccolti finora e di un recente stop per 3-0 a Milano. Numeri che però non raccontano fino in fondo il potenziale della squadra piemontese, ben costruita e dotata di un organico competitivo. Coach Marchiaro dovrebbe confermare il sestetto composto da Battistoni in regia, Malual opposto, Akrari e Sylves al centro, D’Odorico e Davyskiba in banda e Moro libero, una formazione capace di mettere in difficoltà chiunque, soprattutto tra le mura amiche, grazie a un gioco aggressivo al servizio e a un muro solido.

In casa biancorossa, la parola d’ordine è riscatto. L’ultimo turno con Macerata ha lasciato tanta amarezza e qualche punto pesante per strada, ma la settimana di lavoro ha riportato energia e concentrazione. Coach Enrico Barbolini ha impostato allenamenti intensi, accompagnati da un’analisi approfondita di ciò che non ha funzionato nell’ultima uscita, con l’obiettivo di restituire alla squadra: brillantezza nella fase di cambio palla, concretezza nelle fasi calde del set, maggiore continuità nella fase muro-difesa. In campo è atteso il sestetto titolare, ma dalla panchina non sono esclusi jolly importanti: le recenti prestazioni di Battista e Torcolacci, spesso subentrate con buon rendimento, offrono al tecnico soluzioni aggiuntive per cambiare ritmo alla partita a gara in corso.

A presentare la gara è proprio Alice Torcolacci, che non nasconde il rammarico per il ko contro Macerata ma guarda avanti: «Dopo la partita con Macerata c’è stato un po’ di sconforto. Ci è dispiaciuto, abbiamo perso punti importanti, ma siamo tornate in palestra con la giusta mentalità: positive e con tanta voglia di migliorare e lavorare sugli aspetti che funzionano meno. Ora c’è Monviso che è un’ottima squadra che secondo me non si è ancora espressa al suo meglio. Sarà una partita combattuta e non facile, credo che dobbiamo pensare a quello che non ha funzionato nelle scorse partite e sicuramente riusciremo ad approcciare al meglio la gara».

Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio

Monviso: 1 Bridi, 2 Dodson, 3 Malual, 5 Siftar, 6 D’Odorico, 7 Sylves, 8 Bussoli, 9 Battistoni, 10 Moro (L), 12 Harbin, 15 Scialanca (L), 16 Rapello, 18 Akrari, 21 Davyskiba, 23 Reknere. All. Marchiaro.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini.

Programma dell’8a giornata

Wash4green Monviso Volley – Eurotek Laica Uyba; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cbf Balducci Hr Macerata; Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Igor Gorgonzola Novara; Il Bisonte Firenze – Omag-Mt San Giovanni In Marignano; Honda Cuneo Granda Volley – Numia Vero Volley Milano; Savino Del Bene Scandicci – Bergamo; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

Classifica: Conegliano 23; Scandicci 19; Milano 16; Novara 15; Chieri 14; Cuneo, Macerata 11; Firenze 10; Vallefoglia 9; BUSTO ARSIZIO, Perugia 6; Monviso, Bergamo 5; San Giovanni In M.No 3.