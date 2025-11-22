Udine ha sete di punti, ma la Openjobmetis non può sbagliare. Dubbio Alviti

«In questo momento siamo all’ultima partita prima della pausa e per me la cosa più importante non è giocare benissimo o meno bene: dobbiamo trovare un modo per vincere. Dobbiamo conquistare i due punti davanti ai nostri tifosi, poi avremo tempo per continuare a lavorare e migliorare». L’ordine di Ioannis Kastritis è forte e chiaro alla vigilia della 9a di campionato, la seconda gara casalinga consecutiva per la Openjobmetis che domenica 23, nell’orario “calcistico” delle 16,30, ospita la Old Wild West Udine.

Il calendario dà in pasto ai biancorossi la seconda neopromossa consecutiva, dopo Cantù, una squadra – quella friulana – assetata di punti visto che fino a oggi ha ottenuto una sola vittoria. Però in trasferta e contro una diretta rivale nelle zone basse, Sassari, fatto questo che deve far alzare le antenne. E ancora: Udine è la migliore di Serie A a rimbalzo (40,5 a partita), proprio una voce in cui la Openjobmetis è tutt’altro che una garanzia (14a su 16 con 33,8) e tutti sanno quanto Librizzi e compagni abbiano bisogno della palla in mano per ripartire in velocità. Ecco perché tutti, ma proprio tutti i varesini dovranno dare un contributo rilevante sotto i tabelloni.

E ancora, la OWW riporterà a Masnago almeno tre persone intenzionate a fare bene: coach Adriano Vertemati, defenestrato a gennaio 2022 a favore di Roijakkers dopo mesi molto complicati sulla panchina di Varese, Skylar Spencer che qualcuno rimpiange per le sue qualità di diga difensiva a centro area e Andrea Calzavara, giovane play di Gallarate (deve ancora compiere 24 anni) cresciuto tra Pallacanestro e Robur ma arrivato in alto dopo un “giro d’Italia” che lo ha visto crescere lontano da qui.

Varese si è allenata con buoni ritmi, ha ricevuto fiducia dalla vittoria su Cantù ma – dicevamo in avvio – sa di non dover sbagliare: arrivare alla pausa con 6 punti e una striscia aperta (dopo la Nazionale si andrà a Cremona) è fondamentale per dormire sonni tranquilli e lavorare con meno pressioni dalla metà di settimana prossima. Quando, magari, ci sarà la seconda mossa di mercato dopo quella che ha portato a Masnago Ike Iroegbu: Moody potrebbe davvero essere all’ultima recita ma, anche questa volta, servirà anche un contributo da parte sua. Specie se Davide Alviti dovesse dare forfait o quasi: l’ala di Alatri è stata colpita dall’influenza e non si è allenato venerdì e sabato. Nelle ore precedenti alla contesa si capirà se e quanto potrà giocare ma, anche ce la facesse, avrà minutaggio limitato: non ci voleva.

Udine, detto dei rimbalzi, è squadra da ritmi più compassati rispetto a Varese (che chiede anche a Freeman un innalzamento delle prestazioni): ha giocatori che sanno fare canestro come dimostrano i cinque uomini in doppia cifra di media (Hickey è il bomber con 15,7, Brewton segue a 13,9) ma sull’arco dei 40′ ha accusato qualche passaggio a vuoto soprattutto in vista del traguardo. Masnago dovrà fare il suo e sospingere la Kastritis band fin dal primo minuto, perché se la OJM imporrà i ritmi a lei consoni potrà davvero fare corsa di testa. Con l’obiettivo chiaro: strappare altri due punti prima del riposo.

