Un brunch solidale con Varese Oltreconfine sabato 15 novembre a partire dalle 11:45 presso la sede CIOFS FP Lombardia in Piazzale Libertà 9

L’associazione Varese Oltreconfine ODV amplia la rete di collaborazioni per offrire un supporto sempre più efficace a chi cerca occupazione e autonomia nel territorio varesino. L’evento si svilupperà in tre momenti: accoglienza e registrazioni (11:45-12:00), presentazione del progetto “Insieme verso l’Autonomia 2.0” (12:00-12:45) e brunch solidale (12:45-13:30).

“Il progetto continua nel suo sviluppo – spiega la presidente Giovanna Natalello – la rete degli enti con cui l’associazione collabora si amplia per individuare al meglio il supporto di cui hanno bisogno le persone che si rivolgono a noi”.

Le partnership

All’incontro di venerdì saranno presenti i rappresentanti del Centro per l’Impiego, Enaip Lombardia, Ciofs FP Lombardia, Mamme in Cerchio, San Vincenzo de Paoli e dei centri di ascolto Caritas. Con Don Matteo Rivolta, responsabile Caritas, verrà sottoscritto un accordo per una collaborazione più stretta a favore degli assistiti.

I servizi offerti

Lo sportello dell’associazione è aperto a tutti, italiani e stranieri. Per accedere basta scrivere a vareseoltreconfine.cv@gmail.com o chiamare il 3938853098.

I volontari aiutano nella redazione e utilizzo del Curriculum Vitae, nell’iscrizione al Centro per l’Impiego e forniscono orientamento nella riqualificazione formativa. “Tanti assistiti hanno già trovato lavoro migliorando la propria formazione linguistica e professionale grazie ad un percorso comune di orientamento – continua la presidente – Molti hanno ricevuto supporto economico nell’ambito dei propri progetti sulla persona dalle Caritas e da San Vincenzo”.Per chi non è automunito, l’associazione ha attivato convenzioni per le patenti di guida a prezzi calmierati.

La Camminata di Babbo Natale

Durante l’incontro sarà presente anche la dottoressa Melania Grimaldi, fondatrice del gruppo “Cammino di Varese – Cammina che ti passa”, che presenterà la tradizionale Camminata di Babbo Natale lungo il lago di Comabbio. L’iniziativa permette ogni anno di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione.

Presentazione del libro “Il respiro dei legami”

Durante l’evento verrà presentato il libro “Il respiro dei legami” di Barbara Marga, con Aliaa Clara e Sophie Maken, alla presenza dell’autrice. Una copia omaggio del volume sarà donata ai rappresentanti degli enti partner.

Cercasi volontari

Per proseguire nel suo obiettivo e aiutare sempre più famiglie, Varese Oltreconfine ODV ha bisogno di persone disposte a dedicare tempo e capacità al progetto. “Abbiamo bisogno di volontari e sostenitori – sottolinea Natalello – chi fosse interessato può contattarci tramite mail o attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram”.

Tutti i servizi sono gratuiti. Chi desidera sostenere l’associazione può offrire il proprio contributo economico o qualche ora alla settimana di volontariato. Qui il link del sito internet per ulteriori informazioni.