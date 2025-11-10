Un corso per Deejay alla scuola media di Malnate
All’Istituto "Iqbal Masih" gli studenti potranno imparare l’arte del Djing con il professionista MasterMax Deejay. Un'iniziativa unica in Italia
L’Istituto Iqbal Masih di Malnate (VA) inaugura un progetto pionieristico: per la prima volta in Italia, una scuola pubblica introduce un corso extrascolastico di Djing dedicato agli studenti della scuola secondaria.
A guidare le lezioni sarà Massimiliano Malnati, in arte MasterMax Deejay, professionista e docente con esperienze in Lombardia e nel Canton Ticino. «È una bellissima esperienza e un sogno che si realizza», racconta. «Accostare il Djing a uno strumento musicale significa riconoscere che dietro una console c’è la stessa ricerca e la stessa sensibilità di chi suona: oggi possiamo finalmente insegnarlo con metodo e consapevolezza».
Il corso, spiegano dalla scuola, non si limiterà agli aspetti tecnici del mixaggio, ma sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo positivo della discoteca come spazio di socialità e scoperta musicale, lontano dagli stereotipi. «Vogliamo trasmettere ai ragazzi la possibilità di divertirsi in modo sano e responsabile», aggiunge MasterMax.
Grande entusiasmo anche da parte del Dirigente Scolastico, dott. Santo D’Angelo: «Il corso per Deejay valorizza la musica come linguaggio universale e fa capire che dietro ogni brano c’è tecnica, studio e passione. Siamo felici che la scuola diventi un luogo dove queste passioni possano crescere».
L’iniziativa si inserisce tra le attività creative e innovative dell’Istituto Iqbal Masih, che punta a rendere la scuola un laboratorio di esperienze reali, dove curiosità, talento e tecnologia si incontrano.
E magari, tra una lezione e l’altra, chissà… il prossimo grande DJ italiano potrebbe nascere proprio tra i banchi di Malnate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.