Un corso per Deejay alla scuola media di Malnate

L’Istituto Iqbal Masih di Malnate (VA) inaugura un progetto pionieristico: per la prima volta in Italia, una scuola pubblica introduce un corso extrascolastico di Djing dedicato agli studenti della scuola secondaria.

A guidare le lezioni sarà Massimiliano Malnati, in arte MasterMax Deejay, professionista e docente con esperienze in Lombardia e nel Canton Ticino. «È una bellissima esperienza e un sogno che si realizza», racconta. «Accostare il Djing a uno strumento musicale significa riconoscere che dietro una console c’è la stessa ricerca e la stessa sensibilità di chi suona: oggi possiamo finalmente insegnarlo con metodo e consapevolezza».

Il corso, spiegano dalla scuola, non si limiterà agli aspetti tecnici del mixaggio, ma sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo positivo della discoteca come spazio di socialità e scoperta musicale, lontano dagli stereotipi. «Vogliamo trasmettere ai ragazzi la possibilità di divertirsi in modo sano e responsabile», aggiunge MasterMax.

Grande entusiasmo anche da parte del Dirigente Scolastico, dott. Santo D’Angelo: «Il corso per Deejay valorizza la musica come linguaggio universale e fa capire che dietro ogni brano c’è tecnica, studio e passione. Siamo felici che la scuola diventi un luogo dove queste passioni possano crescere».

L’iniziativa si inserisce tra le attività creative e innovative dell’Istituto Iqbal Masih, che punta a rendere la scuola un laboratorio di esperienze reali, dove curiosità, talento e tecnologia si incontrano.

E magari, tra una lezione e l’altra, chissà… il prossimo grande DJ italiano potrebbe nascere proprio tra i banchi di Malnate.