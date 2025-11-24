Un inverno sulla neve con lo Sci Club Cuvignone: tutte le proposte 2026
Dalla settimana bianca al Plan de Corones ai corsi di sci per bambini e ragazzi: lo Sci Club Cuvignone presenta un ricco programma per l’inverno 2025/2026, pensato per famiglie, giovani e appassionati. Iscrizioni già aperte
Lo Sci Club Cuvignone conferma anche per l’inverno 2025/2026 una proposta ricca e strutturata, rivolta a famiglie, bambini e appassionati di sci e snowboard. Tra la settimana bianca sulle Dolomiti, il corso gratuito per piccoli principianti e il tradizionale corso classico, il club offre opportunità pensate per ogni età e livello.
Settimana bianca Dolomiti Superski: dal 31 gennaio al 7 febbraio 2026
La storica proposta invernale dello Sci Club porta soci e simpatizzanti al Plan de Corones, con soggiorno presso l’Hotel Aichner.
Il pacchetto prevede 7 notti in mezza pensione in camera doppia a 700 euro. Sono possibili anche frazioni di settimana (31/01 – 03/02 oppure 03/02 – 07/02) al costo di 120 euro al giorno.
>>Scarica il volantino per scoprire di più su riduzioni e sconti previsti
Non sono compresi trasporto, skipass e tassa di soggiorno. In loco è disponibile trasporto pubblico gratuito.
La prenotazione richiede una caparra di 200 euro entro il 10 dicembre 2025.
Corso gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni
Nelle vacanze di Natale torna il corso di sci con maestro gratuito, dedicato ai più piccoli e organizzato con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.
Il programma prevede 4 giorni di lezione, 2 ore ciascuno, nelle date:
27 e 29 dicembre 2025 – 3 e 5 gennaio 2026
La partenza è fissata alle 8.30, il rientro alle 17.30. Località: San Bernardino.
La lezione si svolge dalle 13 alle 15.
Non sono compresi bus, skipass, pranzo, tessera sociale, assicurazione e attrezzatura. È obbligatoria la presenza di un accompagnatore.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Dania, Andrea e Francesco ai recapiti indicati nel volantino ufficiale.
Corso classico di sci alpino e snowboard 2025/2026
Per ragazzi e adulti tornano le domeniche sulla neve a Lenzerheide (CH) con lezioni collettive dei Maestri della Scuola sci Lugano.
Il corso si svolgerà nelle date:
11, 18, 25 gennaio – 15 e 22 febbraio 2026
I costi per 5 giornate (4 ore al giorno) sono:
170 euro per bambini sotto gli 8 anni
250 euro per gli over 8
Lo ski pass costa 25 euro da 6 a 12 anni e 48 euro dai 13 anni in su. Il bus ha un costo unico di 25 euro. Bus e corsi richiedono saldo anticipato e non rimborsabile; obbligatoria la tessera sociale, consigliata l’assicurazione.
Anche per questo corso valgono le convenzioni con SFIDA 2.0 di Mesenzana e Top Sport di Ispra per noleggio e acquisto attrezzatura.
Un inverno pensato per tutti
Dai più piccoli che muovono i primi passi sulla neve agli sciatori più esperti, lo Sci Club Cuvignone propone un programma completo e ben organizzato. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’indirizzo info@sciclubcuvignone.it o ai contatti indicati nei materiali ufficiali del club.
Contatti
SCI CLUB CUVIGNONE
Via Gaggetto snc, Laveno Mombello
T: +41 782399919
T: +39 347 1213855
T: +39 335 268196
@: info@sciclubcuvignone.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.