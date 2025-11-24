Un inverno sulla neve con lo Sci Club Cuvignone: tutte le proposte 2026

Lo Sci Club Cuvignone conferma anche per l’inverno 2025/2026 una proposta ricca e strutturata, rivolta a famiglie, bambini e appassionati di sci e snowboard. Tra la settimana bianca sulle Dolomiti, il corso gratuito per piccoli principianti e il tradizionale corso classico, il club offre opportunità pensate per ogni età e livello.

Settimana bianca Dolomiti Superski: dal 31 gennaio al 7 febbraio 2026

La storica proposta invernale dello Sci Club porta soci e simpatizzanti al Plan de Corones, con soggiorno presso l’Hotel Aichner.

Il pacchetto prevede 7 notti in mezza pensione in camera doppia a 700 euro. Sono possibili anche frazioni di settimana (31/01 – 03/02 oppure 03/02 – 07/02) al costo di 120 euro al giorno.

>>Scarica il volantino per scoprire di più su riduzioni e sconti previsti

Non sono compresi trasporto, skipass e tassa di soggiorno. In loco è disponibile trasporto pubblico gratuito.

La prenotazione richiede una caparra di 200 euro entro il 10 dicembre 2025.

Corso gratuito per bambini dai 4 ai 10 anni

Nelle vacanze di Natale torna il corso di sci con maestro gratuito, dedicato ai più piccoli e organizzato con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

Il programma prevede 4 giorni di lezione, 2 ore ciascuno, nelle date:

27 e 29 dicembre 2025 – 3 e 5 gennaio 2026

La partenza è fissata alle 8.30, il rientro alle 17.30. Località: San Bernardino.

La lezione si svolge dalle 13 alle 15.

Non sono compresi bus, skipass, pranzo, tessera sociale, assicurazione e attrezzatura. È obbligatoria la presenza di un accompagnatore.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Dania, Andrea e Francesco ai recapiti indicati nel volantino ufficiale.

>> Scarica il volantino

Corso classico di sci alpino e snowboard 2025/2026

Per ragazzi e adulti tornano le domeniche sulla neve a Lenzerheide (CH) con lezioni collettive dei Maestri della Scuola sci Lugano.

Il corso si svolgerà nelle date:

11, 18, 25 gennaio – 15 e 22 febbraio 2026

I costi per 5 giornate (4 ore al giorno) sono:

170 euro per bambini sotto gli 8 anni

250 euro per gli over 8

Lo ski pass costa 25 euro da 6 a 12 anni e 48 euro dai 13 anni in su. Il bus ha un costo unico di 25 euro. Bus e corsi richiedono saldo anticipato e non rimborsabile; obbligatoria la tessera sociale, consigliata l’assicurazione.

Anche per questo corso valgono le convenzioni con SFIDA 2.0 di Mesenzana e Top Sport di Ispra per noleggio e acquisto attrezzatura.

>> Scarica il volantino

Un inverno pensato per tutti

Dai più piccoli che muovono i primi passi sulla neve agli sciatori più esperti, lo Sci Club Cuvignone propone un programma completo e ben organizzato. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’indirizzo info@sciclubcuvignone.it o ai contatti indicati nei materiali ufficiali del club.

Contatti

SCI CLUB CUVIGNONE

Via Gaggetto snc, Laveno Mombello

T: +41 782399919

T: +39 347 1213855

T: +39 335 268196

@: info@sciclubcuvignone.it

Sito | Facebook | Instagram