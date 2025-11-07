Un viaggio nella magia del Natale: all’Agricola di Varese tra decorazioni e corsi creativi

In Agricola Home&Garden, il Natale non è soltanto una stagione, ma un’emozione che si accende in ogni angolo. Tra luci calde, profumi di festa e atmosfere accoglienti, il garden center di Varese invita tutti a vivere la magia delle feste in un percorso suggestivo tra decorazioni natalizie, alberi di Natale, addobbi per la casa e tante idee regalo per rendere ogni momento ancora più speciale.

Le collezioni natalizie di Agricola interpretano lo spirito delle feste con stili diversi — dal più tradizionale e romantico fino alle tendenze più naturali e luminose — per ispirare la creazione di ambienti caldi, eleganti e pieni di magia. Ogni dettaglio, dalle ghirlande alle luci decorative, racconta un’emozione di Natale da vivere e condividere.

Crea il Natale con le tue mani: i corsi Christmas Edition

Durante tutto il periodo natalizio, Agricola diventa un luogo dove la meraviglia prende forma. Con la Agricola Academy – Christmas Edition, ripartono i laboratori creativi e le attività per bambini, pensati per rendere la visita un’esperienza autentica e ricca di emozioni.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, ma il calendario completo dei corsi è già disponibile online: i posti sono limitati.

Per iscriversi >> clicca qui

Scatti d’emozione: i ritratti con i tuoi amici a quattro zampe

Anche quest’anno, nei weekend, torna il corner fotografico dedicato ai ritratti natalizi degli animali di famiglia, curato dalla fotografa Irene Bianchi, in arte Nene for Pets. Un set allestito a tema dove vivere un’esperienza unica e portare a casa un ricordo di alta qualità, perfetto per celebrare la magia del Natale.

Viaggia nel mondo fantastico di Babbo Natale

La grande novità di quest’anno è l’ascensore magico di Babbo Natale, un’attrazione che dal 8 novembre farà sognare grandi e piccoli. Si tratta di un viaggio incantato tra suoni, luci e ambientazioni straordinarie, che condurrà i visitatori alla scoperta dei luoghi segreti del Natale. Un’esperienza immersiva pensata per far vivere la festa in modo nuovo e sorprendente.

Agricola Home&Garden è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00, pronta ad accogliere i visitatori in un mondo di colori, profumi e sensazioni.

Ogni visita diventa un abbraccio, ogni oggetto una storia, ogni emozione un ricordo da portare con sé.

Contatti

Agricola Home&Garden

in via Pisna 1, Varese

T: +39 0332 313145

supporto@agricolashop.it

Facebook | X | Youtube | Instagram | Pinterest