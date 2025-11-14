Una donna indagata per favoreggiamento sul caso Elia Del Grande

C’è una persona indagata per la fuga di Elia Del Grande: una donna che avrebbe favorito la latitanza del cinquantenne fuggito dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia avvenuta il 30 ottobre scorso.

Come annunciato ieri, la procura di Varese sta indagando sulla presenza di possibili complici che avrebbero favorito la latitanza di Del Grande, e oltre ai magistrati varesini vi è pure un secondo fascicolo sul quale sta lavorando la Procura della repubblica di Modena.

Ciò che viene contestato alla donna è quanto previsto dall’articolo 391 del codice penale ossia che chiunque procura o agevola l’evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva ovvero nasconde l’evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell’autorità, è punito con la reclusione fino a due anni.

A difendere l’indagata è l’avvocato varesino Massimiliano Carnelli, difensore d’ufficio che ha ricevuto la notifica del deposito di un verbale di perquisizione e sequestro, «di cui non ho ancora avuto visione», ha specificato il legale.

Elia Del Grande si trova ora in un istituto dove può scontare la misura di sicurezza della “permanenza in casa lavoro“, in Piemonte.