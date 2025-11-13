Varese News

Salute

Vaccinazioni antinfluenzali gratuite e senza prenotazione alla Farmacia comunale 1 di Saronno

L'appuntamento è per venerdì 14 novembre dalle 9 alle 12 ed è dedicato a cittadini tra i 18 e i 59 anni senza patologie croniche, che abbiano già effettuato almeno una prima dose negli anni passati

vaccinazione

Venerdì 14 novembre, dalle 9 alle 12, la Farmacia comunale 1 di via Manzoni 33 a Saronno propone una giornata vaccinale ad accesso libero.

L’iniziativa è dedicata ai cittadini tra i 18 e i 59 anni senza patologie croniche, che abbiano già effettuato almeno una prima dose negli anni passati. La vaccinazione potrà essere effettuata gratuitamente e senza prenotazione: sarà sufficiente presentarsi direttamente in farmacia negli orari indicati. Le dosi disponibili sono in numero limitato.

L’appuntamento rientra nelle attività di prevenzione promosse per favorire la tutela della salute pubblica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei richiami vaccinali.

Per partecipare è necessario portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria.

di
Pubblicato il 13 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.