Vaccinazioni antinfluenzali gratuite e senza prenotazione alla Farmacia comunale 1 di Saronno
L'appuntamento è per venerdì 14 novembre dalle 9 alle 12 ed è dedicato a cittadini tra i 18 e i 59 anni senza patologie croniche, che abbiano già effettuato almeno una prima dose negli anni passati
Venerdì 14 novembre, dalle 9 alle 12, la Farmacia comunale 1 di via Manzoni 33 a Saronno propone una giornata vaccinale ad accesso libero.
L’iniziativa è dedicata ai cittadini tra i 18 e i 59 anni senza patologie croniche, che abbiano già effettuato almeno una prima dose negli anni passati. La vaccinazione potrà essere effettuata gratuitamente e senza prenotazione: sarà sufficiente presentarsi direttamente in farmacia negli orari indicati. Le dosi disponibili sono in numero limitato.
L’appuntamento rientra nelle attività di prevenzione promosse per favorire la tutela della salute pubblica e sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei richiami vaccinali.
Per partecipare è necessario portare con sé un documento di identità e la tessera sanitaria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.