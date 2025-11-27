Varese News

Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina e in difesa della Costituzione

Due appuntamenti pubblici si terranno sabato 29 novembre in piazza del Garibaldino a Varese in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese

Due appuntamenti pubblici si terranno sabato 29 novembre in piazza del Garibaldino a Varese in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese. A promuoverli sono il Comitato Varesino per la Palestina e la Rete Antifascista Varese.

Dalle 15 alle 16 si terrà il presidio antirazzista organizzato dalla Rete Antifascista Varese. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sui principi fondamentali della Costituzione italiana e sulla necessità di difendere il Diritto Internazionale, messi in discussione da politiche sempre più escludenti e discriminatorie.

A seguire, dalle 16 alle 18, si svolgerà l’iniziativa “Rompere il Silenzio”, organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina. Il momento centrale dell’evento sarà alle 17, quando i partecipanti faranno «tanto rumore» per quindici minuti, come gesto simbolico contro l’indifferenza verso la sofferenza del popolo palestinese.

27 Novembre 2025
