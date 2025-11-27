Varese scende di nuovo in piazza per la Palestina e in difesa della Costituzione
Due appuntamenti pubblici si terranno sabato 29 novembre in piazza del Garibaldino a Varese in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese
Due appuntamenti pubblici si terranno sabato 29 novembre in piazza del Garibaldino a Varese in occasione della Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese. A promuoverli sono il Comitato Varesino per la Palestina e la Rete Antifascista Varese.
Dalle 15 alle 16 si terrà il presidio antirazzista organizzato dalla Rete Antifascista Varese. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione sui principi fondamentali della Costituzione italiana e sulla necessità di difendere il Diritto Internazionale, messi in discussione da politiche sempre più escludenti e discriminatorie.
A seguire, dalle 16 alle 18, si svolgerà l’iniziativa “Rompere il Silenzio”, organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina. Il momento centrale dell’evento sarà alle 17, quando i partecipanti faranno «tanto rumore» per quindici minuti, come gesto simbolico contro l’indifferenza verso la sofferenza del popolo palestinese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.