A Cunardo la magia delle luci di Natale porta la firma della famiglia Santandrea

Da cinque anni Simone e Adele illuminano via Bedero con una scenografia natalizia sempre più spettacolare. Una tradizione ormai irrinunciabile per grandi e piccoli

A Cunardo il Natale inizia sempre qualche giorno prima, quando in via Bedero 15 la casa della famiglia Santandrea si accende e trasforma l’intera via in un piccolo villaggio incantato. È qui che Simone e Adele, appassionati del periodo più luminoso dell’anno, da ormai cinque anni dedicano tempo, energie e creatività per regalare al paese un’atmosfera unica.

Quella del 2025 è l’edizione più ricca e sorprendente di sempre: circa 200 mila luci avvolgono la casa, il giardino e ogni dettaglio della scenografia. Figure luminose, giochi di colore, decorazioni curate in ogni particolare e persino un laghetto di luce popolato da splendidi cigni decorativi. Il risultato è uno spettacolo che richiama famiglie da tutta la zona.

Tra gli elementi più amati dai bambini c’è la cassettina di Babbo Natale, dove poter imbucare la propria letterina. Una tradizione che ogni anno si rinnova, e che i piccoli aspettano con entusiasmo: «Ormai è tappa fissa – raccontano Simone e Adele – i bambini arrivano davanti al cancello, rimangono sbalorditi da tutte le luci e non vedono l’ora di lasciare il loro messaggio per Babbo Natale».

La casa si illumina tutti i giorni dalle 17.30 alle 23.00, diventando un punto di riferimento per chi vuole respirare un po’ della magia del Natale, quella autentica, fatta di passione e desiderio di condividere.

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
