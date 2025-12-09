A Gallarate sfila il ‘trenino’ di carrozzine: gli ospiti della rsa visitano le luminarie
L'allegro convoglio ha sfilato nel tardo pomeriggio del 9 Dicembre tra le vie illuminate. Tanti partecipanti accompagnati tra le luminarie del centro città per celebrare la festa della Luce
Un lungo e originale convoglio ha attraversato il centro di Gallarate nel tardo pomeriggio del 9 Dicembre. Non si trattava di carrozze tradizionali, ma di un allegro “trenino” composto da tantissime carrozzine che hanno trasportato gli Ospiti della Rsa Il Melo Onlus in una gita indimenticabile tra le luminarie e le vetrine cittadine.
L’uscita è stata un momento di festa per gli anziani, accompagnati da Operatori e Volontari de Il Melo e dai loro familiari, permettendo loro di sperimentare in prima persona il clima natalizio di Gallarate vestita a festa. L’iniziativa è nata proprio sulla scia dei ricordi delle tradizionali gite natalizie in famiglia.
«Natale è la festa della Luce che si manifesta e noi vogliamo raccontare a tutti che anche in Rsa ci può essere tanta luce – hanno spiegato da Il Melo Onlus – La vita non finisce con l’ingresso in Rsa: inizia un nuovo capitolo che può essere ancora calore, rispetto e famiglia». L’allegra carovana si è divertita molto e, nel suo tragitto, ha provato anche, simpaticamente, a stabilire una sorta di «guinness dei primati per il “trenino” di carrozzine più lungo del mondo».
