A Luino il 20° concerto di Natale a favore della Fondazione Avsi
L'evento è organizzato dal Centro Culturale San Carlo Borromeo, in collaborazione con il Comune e la Comunità Pastorale Madonna del Carmine
Lunedì 8 dicembre, alle ore 16:00 nella Chiesa Prepositurale SS. Pietro Paolo di Luino, si terrà il 20° Concerto di Natale organizzato dal Centro Culturale San Carlo Borromeo, in collaborazione con il Comune e la Comunità Pastorale Madonna del Carmine.
L’evento è dedicato alla raccolta di fondi a favore dei progetti umanitari della Fondazione AVSI, impegnata in prima linea per aiutare le famiglie ucraine e i minori in Giordania, Palestina, Libano e Siria. Quest’anno il concerto è legato alla Campagna Tende 2025/2026, intitolata “La pace è una via umile. Percorriamola insieme”: una campagna che mira a raccogliere fondi per sostenere interventi diretti nelle aree più colpite dalla guerra, promuovendo la pace attraverso azioni quotidiane e umili.
Il Concerto di Natale, giunto alla sua ventesima edizione, non vuole quindi essere solo un “momento di musica”, ma anche un invito a riconoscere dove la pace è già viva. Il coro “The Road Home”, diretto dal maestro Michele Fior, accompagnerà il pubblico con canti tradizionali provenienti da diverse culture del mondo.
Al termine del concerto, verranno raccolti fondi per i progetti di AVSI, che continuano a costruire la pace attraverso gesti concreti di solidarietà e speranza. L’ingresso è libero, ma è possibile contribuire con una donazione per sostenere l’impegno della Fondazione.
