A Luino in azione i “varchi“ lettura targhe: sequestrate 27 auto senza assicurazione

Sono numeri importanti quelli comunicati dal Comando di Polizia Locale di Luino al termine dei controlli notturni effettuati negli ultimi weekend sulle strade della città, mirati a contrastare la guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio (S.M.A.R.T.), promossi da Regione Lombardia, gli agenti hanno controllato 110 veicoli e sottoposto 62 conducenti ad accertamenti alcolimetrici, riscontrando un solo caso di positività. Un dato che conferma l’efficacia della campagna di prevenzione e dell’intensificazione dei controlli.

Queste verifiche rappresentano solo una parte dell’attività quotidiana del Corpo di Polizia Locale, che negli ultimi due mesi ha sequestrato 27 veicoli privi di copertura assicurativa e individuato tre persone alla guida senza aver mai conseguito la patente. Violazioni gravi che evidenziano l’importanza del costante presidio del territorio.

Un analogo bilancio è stato offerto sempre oggi, lunedì, dal comando di polizia locale di Lavena Ponte Tresa.