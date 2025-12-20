A Solbiate Olona 57 borse di studio per studenti meritevoli

Venerdì 19 dicembre presso il Centro socio culturale in via dei Patrioti a Solbiate è avvenuta la premiazione delle borse di studio degli studenti eccellenti. La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Gholdi, dell’assessore alla Cultura e Istruzione Giada Martucci e di Lidia Riganti, amministratore delegato della ditta Plastinord srl, in rappresentanza dei fratelli.

Nel discorso del giovane Assessore Giada Martucci: “Questa giornata è un’occasione per fermarci e riflettere sul valore dell’impegno, della costanza e della passione che ciascuno di voi ha dimostrato nel proprio percorso di studi. Questi ragazzi rappresentano l’eccellenza del nostro territorio: con il loro impegno e la loro determinazione, dimostrano quanto l’istruzione sia uno strumento fondamentale per costruire il proprio futuro. Dietro ogni risultato ci sono ore di studio, sacrifici, momenti di difficoltà superati con forza di volontà e il sostegno delle famiglie e degli insegnanti, che voglio ringraziare sinceramente. Momenti come questo ci ricordano quanto sia importante sostenere i giovani nel loro percorso di crescita e valorizzare il merito. Investire nella scuola e nei ragazzi significa investire nel futuro della nostra comunità, perché lo studio non è solo un traguardo personale, ma un bene collettivo che arricchisce tutti. Celebrare il valore dello studio e del merito significa anche trasmettere un messaggio chiaro: l’impegno conta, la determinazione viene riconosciuta e il talento, se coltivato, può fare la differenza. Ognuno di voi, con il proprio percorso, è un esempio positivo per i coetanei e motivo di orgoglio per Solbiate.”

Complessivamente sono 57 i premi conferiti: 54 sostenuti dal Comune e 3 dalla società Plastinord srl di Solbiate Olona.

I ragazzi premiati allievi della scuola secondaria di primo grado, scuola media :

BOCCIERO ARIANNA, COSTA EMANUELE, COSTA FRANCESCA, GESSAGHI TOMMASO, MANCINO FABRIZIO, MONACO GIORGIA, NARDI DESIREE, SURANO MATTEO, ZACCHELLO ALESSIO

Gli studenti premiati allievi della scuola secondaria di primo grado, scuole superiore:

ALDIZIO ILARIA, ADESINI Erica, CARNOVALE Ilenia, COLDEBELLA Giorgia, CORTI Agnese, ELZI Lucrezia,

GIARDIELLO Carlotta, GIARDIELLO Giorgia, MAROTTA Mayra, PEREGO Martina, POSTIGLIONE Giorgia,

RAMPININI Federico, REBECCHI Alice, ROGORA Massimiliano, SEVESO Alessia, ZACCARA Mattia, ZODDA

Sofia Francesca….più 2 nominativi (N. 30 e n. 31) che non sono in elenco in quanto non hanno espresso il

loro okay per la privacy.

Gli studenti premiati diplomati della scuola secondaria di primo grado, scuole superiori:

ALDIZIO Giada, BETTINESCHI Alessio, BROGIN Tommaso, CAPRIOLI Emma, DI MATTIA Siria, GADDA GIULIO, GESSAGHI Carolina, GHIOLDI Fabio, MANCINO Chiara, OLGIATI Davide, PELLEGRINI Delia, RIGOLIN Elena, SASSONE Elisa…(per lo studente n. 45 è stato omesso il nominatvo in quanto non ha espresso l’okay per la privacy)

Gli studenti universitari premiati : CARINI Silvia, GRIMOLDI Chiara, MONFRINI Daniele, PAGANINI

Eleonora, SALATINO Gabriele, TIBALDO Federica, TOMASINI Chiara

I neodottori (universitari) laureati : BORNATI Alberto, CAPISANI BEATRICE, COLOMBO Mirko Angelo,

CRISAFULLI Riccardo, PIRINO Federico.

L’azienda Plastinord srl ha provveduto ad elargire tre borse di studio ai ragazzi della scuola secondaria, scuola media: CORDA GIORGIO, PERNA ELEONORA, PEZZOLI EMMA.

La Plastinord srl ormai da alcuni anni collabora e contribuisce ad elargire un contributo agli studenti per valorizzare e promuovere il potenziale scolastico dei giovani, fonte di ottimismo per il domani. L’azienda nasce il 16 ottobre 1969 a Gorla Maggiore dall’ abilità e dall’ingegno di Luigi Riganti , artigiano, come lui si voleva definire, che inizialmente con un altro socio, insedia l’azienda a Gorla Maggiore. Dal 1988 Plastinord è posizionata nel polo industriale di Solbiate. Luigi Riganti dal 1985 riuscirà a portare avanti l’azienda da solo grazie al suo talento e negli anni successivi verrà poi coadiuvato dai figli Mauro, Lidia, Sergio e Stefano. La società si occupa della produzione di tecnopolimeri, granuli per lo stampaggio ad iniezione, di poliammide, (nylon), il cui uso è inserito nei più abituali oggetti che usiamo ogni giorno (phon, tasselli, pompe, componenti per serramenti ed elettrodomestici…..ecc. realizzati poi dagli stampatori finali sulle presse ad iniezione. Grazie al laboratorio di controllo qualità e ad estrusori d’avanguardia, la società riesce a formulare compounds a misura del cliente.

Luigi Riganti era un uomo molto capace, sapeva “modellare ed aggiustare”, un “Archimede”, un lavoratore instancabile, per lui il lavoro era vita. Come datore di lavoro, è stato molto vicino anche ai suoi dipendenti. Luigi è deceduto Il 10 giugno 2020, i figli, dopo la sua dipartita hanno pensato di ricordarlo con un premio, contribuendo a donare una somma per sostenere il percorso formativo dei giovani promettenti, una ragione per guardare avanti con fiducia. Il pilastro sul quale si continua a lavorare in Plastinord è l’ insegnamento, ereditato dal padre Luigi: mantenere la solidità dell’impresa evitando di fare il passo più lungo della gamba, portando avanti il concetto di cultura d’impresa attento a valorizzare il tessuto umano L’Azienda punta oggi a raggiungere traguardi ambiziosi aprendosi sui mercati esteri, ma dietro il marchio, i bilanci e l’espansione di un’azienda c’è la storia di una famiglia, di tante persone che negli anni, con la loro “passione” hanno permesso a Plastinord di crescere.