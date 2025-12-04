A Varese la proiezione di Mr Nobody against Putin, l’insegnante anticonformista che sfida il regime

L’associazione Le Vie dei Venti, sabato 13 dicembre alle ore 21, alla Sala Montanari, propone in anteprima a Varese la proiezione del docufilm “Mr Nobody against Putin” di David Borenstein.

Un’occasione unica per immergersi in un ritratto schietto, onesto e personale della vita quotidiana russa dopo l’inizio della guerra, ripreso da uno sconosciuto insegnante di provincia.

Il protagonista, Talakin, per sua stessa ammissione all’inizio dello straordinario documentario “Mr Nobody Against Putin”, non è la persona che scegliereste come eroe della storia o per affrontare un regime oppressivo. Per opporsi a Vladimir Putin ci vogliono una notevole dose di coraggio e una quantità non trascurabile di risorse; Pasha, come è conosciuto dai suoi studenti, è un insegnante in una piccola scuola elementare a Karabash, una città mineraria sui monti Urali nota solo per i suoi rinomati livelli di rifiuti tossici, e sarebbe stato più o meno contento di rimanere il personaggio principale lontano da Mosca. Ama la sua città natale, le sue ciminiere e gli edifici sovietici, ma soprattutto ama la curiosità e l’entusiasmo dei suoi studenti, tutti filmati da Talankin nel suo ruolo di videografo scolastico. Ma Talankin ha sempre avuto un certo lato anticonformista: è l’unico insegnante con una bandiera russa della democrazia in classe, un rifugio sicuro per i punk e gli strambi artisti della scuola, o chiunque abbia voglia di parlare liberamente.

“Mr.Nessuno contro Putin” si pone come un atto di servizio e un tributo a una scuola che un tempo esisteva, a un lavoro un tempo fruttuoso, a studenti le cui vite sono state e saranno irrevocabilmente cambiate in peggio dal regime.

Interverrà Anna Zafesova, giornalista del quotidiano La Stampa.