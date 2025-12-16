Al liceo scientifico Ferraris di Varese la mostra “La Porta, il Passaggio”

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10.00, al liceo scientifico Ferraris di Varese verrà inaugurata la mostra d’arte “La Porta, il Passaggio”, una riflessione artistica e simbolica sul concetto di soglia come spazio di passaggio, scelta e trasformazione. Questo evento è frutto di una collaborazione tra istituzione scolastica e la realtà culturale del territorio, dando vita a un progetto che unisce educazione artistica, creatività e dialogo generazionale.

L’iniziativa, promossa dal Circolo degli Artisti di Varese in collaborazione con la direttrice del liceo Frattini Anna Maria Bruno, i docenti e gli studenti del liceo artistico e del liceo scientifico, è resa possibile grazie anche al sostegno del dirigente scolastico del Ferraris Marco Zago.

Un progetto condiviso tra artisti e studenti

“La Porta, il Passaggio” rappresenta una significativa sinergia tra giovani artisti in formazione e professionisti esperti, con ben 64 partecipanti che, attraverso diverse forme artistiche, esplorano il tema della porta come elemento simbolico e fisico.

L’esposizione raccoglie le opere degli studenti del liceo artistico e dei soci del Circolo degli Artisti di Varese, creando uno spazio di scambio e crescita culturale. Non si tratta solo di un’esposizione artistica, ma di un’esperienza formativa che permette agli studenti di confrontarsi con pratiche artistiche consolidate e di sperimentare il significato dell’arte come atto di ricerca e condivisione culturale.

Alla cerimonia di apertura interverranno importanti rappresentanti delle istituzioni scolastiche e locali, tra cui il Presidente del Circolo degli Artisti di Varese, Antonio Bandirali, Paolo Musajo Somma di Galesano, ideatore dell’iniziativa, e il prof. Robertino Ghiringhelli, responsabile culturale del Circolo.

Finalità didattiche e culturali

Il tema scelto per questa mostra, “La Porta, il Passaggio”, offre uno spunto di riflessione sulla funzione della porta come elemento di transizione e cambiamento. Ogni opera, attraverso linguaggi espressivi diversi, invita a meditare sul concetto di soglia, non solo come barriera fisica, ma anche come simbolo di scelte, trasformazioni interiori ed emozionali. La mostra si inserisce perfettamente nel percorso educativo delle scuole coinvolte, mirato a stimolare la creatività, il dialogo intergenerazionale e la capacità di lettura critica delle immagini.

Come sottolinea il dirigente del Ferraris Marco Zago: «La porta non divide, insegna il coraggio di attraversarla», evocando l’importanza di affrontare il cambiamento come un atto di volontà e riflessione.

Un ponte tra arte e teatro

Un aspetto significativo di questa mostra è il contributo del laboratorio teatrale curricolare del liceo scientifico quadriennale, che accompagnerà l’esposizione con una performance capace di intrecciare parole e gesti. Spiega il dirigente del Ferraris Marco Zago: «gli studenti, guidati dalla Prof.ssa Mara Rasi e dalla Docente Esperta Esterna Serena Pilotto, racconteranno le opere esposte, trasformando lo spazio espositivo in un luogo vivo, dove l’arte visiva dialoga con il teatro e diventa narrazione, emozione, presenza. Il teatro si fa così strumento interpretativo e didattico, capace di restituire al pubblico il senso più profondo delle opere e il percorso umano e creativo che le ha generate».

Le professoresse Mariagiovanna Micali e Silvia Bottazzini hanno accompagnato i ragazzi dell’indirizzo arti figurative del Frattini nell’elaborazione delle opere. Questa iniziativa, ricorda la dirigente artistico Anna Maria Bruno, conferma «il ruolo della scuola come laboratorio culturale aperto al territorio, in cui l’educazione artistica non è solo apprendimento disciplinare, ma esperienza condivisa, incontro tra generazioni e costruzione di senso».

Un’occasione di riflessione e crescita per la comunità

Tra le collaborazioni anche quella del Rotary Club Varese Verbano, che propone annualmente un concorso letterario rivolto agli studenti. Il tema per questa edizione è proprio “La porta, il passaggio”, stimolando i ragazzi a riflettere sul concetto di soglia anche dal punto di vista letterario.

La mostra sarà visitabile dal 20 dicembre 2025 al 29 gennaio 2026, dal lunedì al sabato, dalle ore 11.00 alle 13.00.

Per ulteriori informazioni:

Liceo Scientifico Galileo Ferraris Varese

Email: info@circolodegliartistivarese.it