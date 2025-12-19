Albizzate punta sui giovani: in cento alla serata sulle storie di provincia con Cavallari, Corsalini e “Svaresando”

Non è stata solo una presentazione, ma una vera e propria festa del territorio. Lunedì 15 dicembre, la Sala Piotti del Comune di Albizzate ha registrato il tutto esaurito per il lancio di “ATTIVA+MENTE: Albizzate Young Hub”, il progetto che promette di rivoluzionare le politiche giovanili locali fino ad agosto 2026.

L’evento, intitolato significativamente “Storie di Provincia”, è stato curato dall’Associazione MEGA e ha saputo mescolare intrattenimento, riflessione e visione futura, dimostrando che anche (e soprattutto) dai piccoli centri possono nascere energie straordinarie.

Il territorio come trampolino, non come limite

Il cuore della serata è stato il dialogo con tre ospiti d’eccezione che hanno saputo raccontare come il legame con le proprie radici possa trasformarsi in un punto di forza. Max Cavallari (dei Fichi d’India), Samuele Corsalini e Valerio Fazio (fondatore del progetto Svaresando) hanno condiviso i loro percorsi professionali e personali.

Al centro del dibattito, il ruolo dei social media: non più solo strumenti di svago, ma piattaforme di divulgazione e informazione capaci di risvegliare nei ragazzi l’interesse per ciò che li circonda. Attraverso le loro testimonianze, è emerso un messaggio chiaro: la provincia non è un limite, ma una riserva di potenzialità nascoste che aspettano solo di essere attivate.

Cos’è ATTIVA+MENTE: i numeri e le azioni

Il progetto, sostenuto dal bando “La Lombardia è dei Giovani 2025”, nasce da una solida partnership tra il Comune di Albizzate, l’Associazione MEGA e la Cooperativa L’Airone. Grazie al finanziamento regionale, da oggi fino alla fine dell’estate 2026, i giovani dai 15 ai 34 anni avranno a disposizione una rete di servizi e spazi senza precedenti:

Orientamento e Lavoro: Apertura degli sportelli Informagiovani e Informalavoro. Supporto e Benessere: Uno sportello psicologico dedicato all’ascolto dei più giovani. Studio e Aggregazione: Un’aula studio potenziata e in parte autogestita. Cultura e Innovazione: Workshop sulle competenze trasversali, dibattiti di attualità, laboratori sull’Intelligenza Artificiale e attività artistiche.

Una nuova energia per la comunità

“Volevamo partire da qualcosa che sentiamo estremamente nostro,” spiegano gli organizzatori del MEGA. “L’obiettivo era lanciare il progetto parlando la lingua dei ragazzi, valorizzando il legame con il territorio per farli appassionare alle opportunità che hanno a un passo da casa.”