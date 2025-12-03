Alessandra Posa è la nuova comandante della Polizia locale di Gerenzano
L'Amministrazione saluta e ringrazia il Comandante Francesco Iuglio che ha intrapreso un nuovo percorso professionale in un’altra Amministrazione e dà il benvenuto alla nuova dirigente
Cambio al vertice per la Polizia locale di Gerenzano dopo il congedo di Francesco Iuglio, trasferito in un altro comune. A sostituirlo da pochi giorni c’è Alessandra Posa giovane comandante che l’Amministrazione comunale ha salutato e presentato alla cittadinanza sulle pagine social del Comune.
«Desideriamo rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Comandante della Polizia locale dottor Francesco Iuglio che ha intrapreso un nuovo percorso professionale in un’altra Amministrazione. A lui va il nostro più cordiale saluto e l’augurio di ogni successo per i nuovi incarichi – scrive la sindaca Stefania Castagnoli – Allo stesso tempo, è con grande piacere che diamo il benvenuto alla nuova Comandante dottoressa Alessandra Posa.
Siamo certi che il suo impegno nel rafforzare la collaborazione con i cittadini e con le altre istituzioni porteranno un contributo prezioso allo sviluppo e alla tutela del nostro territorio. Formuliamo alla Comandante Posa i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo operato sarà caratterizzato da professionalità, disponibilità e spirito di servizio».
