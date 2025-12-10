Alla Monteggia di Laveno l’open day per le classi quinte
L'istituto aprirà le sue porte a genitori e alunni delle classi quinte per il tradizionale open day, una mattinata pensata per far conoscere da vicino spazi, attività e progetti dell’istituto
Sabato 13 dicembre, alle 9.30, la scuola Monteggia di Laveno Mombello aprirà le porte a genitori e alunni delle classi quinte per il tradizionale open day, una mattinata pensata per far conoscere da vicino spazi, attività e progetti dell’istituto.
Dopo l’introduzione del dirigente scolastico Fabio Giovanetti, che presenterà la proposta didattico-educativa, i bambini saranno accompagnati alla scoperta degli ambienti della scuola. Il percorso non si limiterà alla semplice visita: ciascun partecipante, munito di un “passaporto” e guidato dagli alunni più grandi, potrà vivere un vero e proprio viaggio attraverso sei laboratori tematici. Da Christmas Traditions al Tree of Challenges, fino a Oltre ciò che vedi, i piccoli visitatori sperimenteranno attività coinvolgenti pensate per mostrare la varietà dell’offerta formativa.
Nel corso della mattinata, le famiglie potranno conoscere da vicino anche i numerosi progetti attivi alla Monteggia: dal Trinity ai Giochi Matematici, dal corso di robotica all’orto didattico, dalla ceramica allo sport, fino ai percorsi di latino e legalità.
La partecipazione è su prenotazione, compilando il modulo disponibile al link
https://forms.gle/QXGJqW8zLPj1ruCB8
oppure telefonando allo 0332 668381.
La scuola è presente anche su Instagram alla pagina ic_monteggia_laveno_mombello.
