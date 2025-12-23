Allarme gas a Varese: via Monte Rosa interdetta e edifici evacuati
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Lereti per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la rete gas danneggiata
Mattinata movimentata martedì 23 dicembre in via Monte Rosa a Varese, dove si è verificata una fuga di gas che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei tecnici di Lereti.
A scopo precauzionale sono stati evacuati diversi edifici della zona, tra cui le sedi dell’Aler e dell’USL, oltre a un bar. L’intera area è stata interdetta al transito, anche pedonale, per consentire le verifiche e la messa in sicurezza della rete.
Dopo le prime misurazioni strumentali gli operatori hanno individuato sotto il manto stradale la provenienza della perdita .
Strada chiusa e traffico deviato
Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura completa di via Monte Rosa, impedendo l’accesso anche ai pedoni. La polizia locale ha provveduto a deviare il traffico e a regolare la viabilità circostante.
Non si registrano feriti, ma le operazioni hanno causato disagi alla circolazione e alle attività della zona, specialmente negli edifici pubblici coinvolti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.