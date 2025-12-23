Allarme gas a Varese: via Monte Rosa interdetta e edifici evacuati

Mattinata movimentata martedì 23 dicembre in via Monte Rosa a Varese, dove si è verificata una fuga di gas che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia locale e dei tecnici di Lereti.

A scopo precauzionale sono stati evacuati diversi edifici della zona, tra cui le sedi dell’Aler e dell’USL, oltre a un bar. L’intera area è stata interdetta al transito, anche pedonale, per consentire le verifiche e la messa in sicurezza della rete.

Dopo le prime misurazioni strumentali gli operatori hanno individuato sotto il manto stradale la provenienza della perdita .

Strada chiusa e traffico deviato

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura completa di via Monte Rosa, impedendo l’accesso anche ai pedoni. La polizia locale ha provveduto a deviare il traffico e a regolare la viabilità circostante.

Non si registrano feriti, ma le operazioni hanno causato disagi alla circolazione e alle attività della zona, specialmente negli edifici pubblici coinvolti.