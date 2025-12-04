Anche quest’anno parte il monitoraggio civico sui cambiamenti climatici del Tavolo per il Clima di Luino

Il progetto di monitoraggio civico del Tavolo per il Clima di Luino riparte anche quest’anno grazie all’entusiasmo di docenti, studentesse e studenti sempre più coinvolti nelle tematiche ambientali. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere ragazze e ragazzi non solo informati, ma consapevoli, partecipi e capaci di produrre dati utili alla comunità attraverso la citizen science, la scienza partecipata dai cittadini.

Le scuole del territorio hanno scelto di osservare da vicino come i cambiamenti climatici stiano modificando il nostro ambiente, ciascuna adottando uno o più temi di ricerca. Gli oggetti di osservazione di quest’anno sono sei:

– Fiumi e foci: come stanno variando nel corso degli anni in relazione ai periodi di siccità.

– Piante, fiori e frutti: come cambiano i cicli di fioritura e produzione nell’arco dell’anno. Quali segni di stress climatico emergono.

– Precipitazioni nevose e ghiacciai: come varia la neve nel nostro territorio e quali conseguenze ha, con un focus sull’osservazione diretta di un ghiacciaio alpino.

– Comportamento delle api: per capire come il clima stia influenzando le loro attività, gli spostamenti e le fioriture da cui dipendono.

– Precipitazioni piovose: misurate tramite pluviometri o semplici contenitori graduati, per registrare quantità e frequenza delle piogge.

– Temperature: rilevazione costante delle temperature massime e minime, confrontandole con gli andamenti degli anni passati per cogliere le tendenze del riscaldamento globale.

Ragazze e ragazzi diventano così sentinelle del clima, protagoniste/i di un percorso che unisce osservazione diretta, responsabilità e spirito scientifico. Ogni dato raccolto aiuterà non solo a comprendere cosa sta cambiando, ma anche a costruire maggiore consapevolezza nella comunità: famiglie, compagni, amici verranno coinvolti in un circolo virtuoso di attenzione e cura verso il territorio.

Le docenti hanno scelto gli oggetti da monitorare, il passo successivo sarà l’incontro con esperti delle tematiche individuate, e infine la presentazione dei risultati nella forma preferita (video, grafici, foto, relazioni).

La citizen science permette così di trasformare le scuole in piccoli centri di ricerca diffusa: non laboratori chiusi, ma luoghi dove osservare, misurare, fare domande e cercare risposte. E soprattutto, dove imparare che il cambiamento parte dalle azioni quotidiane di ciascuno.

“Grazie all’impegno di studentesse, studenti e docenti, anche quest’anno la nostra comunità potrà contare su dati e osservazioni preziose per capire come il clima stia evolvendo e come possiamo contribuire a proteggere il territorio in cui viviamo – raccontano gli organizzatori -. Ringraziamo l’I.C.S. di Germignaga, l’I.C.S. di Luino e l’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano per l’impegno dei loro docenti e delle loro studentesse e studenti sui temi del cambiamento climatico: è una grande dimostrazione di come la scuola possa formare le nuove generazioni per meglio affrontare il loro futuro. Seguiteci, insieme daremo valore all’importante lavoro che si apprestano a fare”.