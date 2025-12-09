Varese News

Apre il primo ospedale di comunità vista lago, due ventenni rischiano l’ergastolo

Nuovo ospedale di comunità a Luino


A Luino inaugurazione ufficiale per l’ospedale di comunità al quinto piano e con vista lago, all’ospedale di Cittiglio si indaga sulla morte di una giovane mamma dopo il parto. A Busto Arsizio il pm Giulia Grillo chiede l’ergastolo per i due ventenni accusati dell’omicidio di Andrea Bossi mentre Legnano piange la morte di Rino Morelli di Morelli gomme dopo un malore in auto.

Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
