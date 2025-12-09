Apre il primo ospedale di comunità vista lago, due ventenni rischiano l’ergastolo
Le notizie di martedì 9 dicembre il meno di 8 minuti
A Luino inaugurazione ufficiale per l’ospedale di comunità al quinto piano e con vista lago, all’ospedale di Cittiglio si indaga sulla morte di una giovane mamma dopo il parto. A Busto Arsizio il pm Giulia Grillo chiede l’ergastolo per i due ventenni accusati dell’omicidio di Andrea Bossi mentre Legnano piange la morte di Rino Morelli di Morelli gomme dopo un malore in auto.
