Babbo Natale porta doni e magia ai bambini della materna Frascoli di Gurone

Prima delle Feste natalizie Babbo Natale in persona ha fatto visita ai bambini della scuola dell'Infanzia, regalando loro affetto e spirito natalizio

babbo natale alla frascoli di gurone

Nellultimo giorno di asilo, venerdì 19 dicembre, Babbo Natale in persona ha fatto visita ai bambini della Scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate

Con lui un grande sacco pieno di doni da consegnare ai piccoli alunni assieme a un carico di amore, magia e spirito natalizio per augurare buone feste e tanta felicità ai bambini, alle loro famiglie e alle insegnanti della scuola dell’infanzia.

Pubblicato il 22 Dicembre 2025
