Babbo Natale porta doni e magia ai bambini della materna Frascoli di Gurone
Prima delle Feste natalizie Babbo Natale in persona ha fatto visita ai bambini della scuola dell'Infanzia, regalando loro affetto e spirito natalizio
Nellultimo giorno di asilo, venerdì 19 dicembre, Babbo Natale in persona ha fatto visita ai bambini della Scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate
Con lui un grande sacco pieno di doni da consegnare ai piccoli alunni assieme a un carico di amore, magia e spirito natalizio per augurare buone feste e tanta felicità ai bambini, alle loro famiglie e alle insegnanti della scuola dell’infanzia.
