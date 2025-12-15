Bellinzona, consegnata l’arma a 25 aspiranti agenti della Scuola di polizia

Si è svolta venerdì 12 dicembre, nella sala del Consiglio comunale di Bellinzona, la cerimonia ufficiale di consegna dell’arma agli aspiranti agenti della Scuola di polizia del V circondario d’esame (SCP2025). Presenti le autorità cantonali e comunali, tra cui il Direttore supplente del Dipartimento delle istituzioni Claudio Zali, il vice comandante della Polizia cantonale Lorenzo Hutter, il capitano Christophe Cerinotti, il direttore del Centro formazione di polizia Andrea Pronzini e il sindaco Mario Branda.

Nel suo intervento, Zali ha ricordato come il lavoro della polizia sia diventato “sempre più complesso e sfidante”, richiedendo competenze tecniche, equilibrio psicologico e capacità di affrontare situazioni ad alta intensità. Hutter, rivolgendosi ai futuri agenti, ha sottolineato che “il valore di un agente non si misura nell’uso della forza, ma nella capacità di evitarla quando non è necessaria”, ribadendo che la reputazione della polizia si fonda su comportamento, trasparenza e fiducia dei cittadini.

Dopo un percorso formativo dedicato anche all’uso corretto della pistola d’ordinanza, 14 aspiranti della Polizia cantonale, 8 delle polizie comunali ticinesi, 1 della Polizia dei Grigioni e 2 della Polizia dei trasporti hanno ricevuto l’arma dalle mani del capitano Cerinotti.

I 25 aspiranti – 20 uomini e 5 donne – proseguiranno ora la formazione con uno stage operativo nei vari posti di polizia fino a febbraio, per poi affrontare il secondo anno di addestramento pratico nei rispettivi corpi. Il percorso porterà, nel 2027, al conseguimento dell’Attestato professionale federale di agente di polizia.