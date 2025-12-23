Varese News

Lombardia

Blitz in sette province della Guardia di Finanza: smantellate due “catene del falso”

L'operazione ha impiegato 80 uomini del Comando di Como: perquisizioni anche nel Varesotto. Sequestrati 30mila tra capi e accessori e 620mila euro in contanti

contraffazione guardia di finanza como dicembre 2025

Nei giorni che precedono il Natale – e di conseguenza generano grande attenzione su alcune categorie merceologiche – si sono intensificati gli interventi della Guardia di Finanza per contrastare la contraffazione.

All’operazione delle Fiamme Gialle di Varese che hanno permesso di denunciare il titolare di una stamperia nella zona di Gallarate (QUI l’articolo) si è aggiunto un blitz operato dal Comando provinciale della GdF di Como con oltre 80 uomini impegnati in diverse regioni e province italiane (compreso il Varesotto) per smantellare due filiere produttive del falso.

In questo caso sono oltre 30mila gli articoli di alta moda contraffatti: le perquisizioni hanno riguardato le province di Como, Varese, Milano, Firenze, Prato, Napoli e Vicenza e hanno coinvolto 24 persone ritenute responsabili della produzione e della commercializzazione di merce illegale. Tra gli articoli sequestrati borse, cinture, foulard, calzature e accessori recanti i marchi delle principali maison internazionali, tra cui Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel e Dior.

Durante l’operazione sono stati sequestrati anche 620mila euro in contanti, nascosti in valigie, capi di abbigliamento e confezioni di alimenti, oltre a tre auto di grossa cilindrata utilizzate per il trasporto della merce. Decisivo il contributo dell’unità cinofila specializzata nella ricerca di valuta.
Le indagini hanno ricostruito un giro d’affari illecito milionario, con prodotti venduti a prezzi fortemente inferiori rispetto al mercato legale. L’operazione si inserisce nell’azione di contrasto alla contraffazione e a tutela del made in Italy, fenomeno che danneggia imprese, lavoratori e consumatori.

Pubblicato il 23 Dicembre 2025
