Bonus green da 20mila euro: al via il credito d’imposta
Il bando MASE resterà aperto fino al 30 gennaio 2026 e consentirà alle imprese di ottenere un contributo a titolo di rimborso
Ha aperto il 1° dicembre lo sportello per l’invio delle istanze relative alla fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi che provengono da materiali di recupero.
Il bando MASE resterà aperto fino al 30 gennaio 2026 e consentirà alle imprese di ottenere un contributo a titolo di rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto di materiali di recupero, entro un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascuna domande e nel limite complessivo di 5 milioni di euro.
L’Avviso pubblico, emanato per il 2025, prevede che le domande debbano avere come oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024.
Le istanze potranno essere presentate attraverso la procedura informatica accessibile dal sito di Invitalia. Tutte le domande presentate saranno valutate indipendentemente dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
