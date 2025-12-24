Buon Natale e buon anno da UISP, nel segno della pace e dello sport per tutti

NOTIZIARIO UISP del 24 dicembre 2025

AUGURI UISP – Un Natale nel segno della pace e dello sport per tutti

«Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra». Con queste parole senza tempo di Gianni Rodari, la Presidente di UISP Varese, Rita Di Toro, desidera inviare un messaggio di speranza a tutta la nostra comunità. In un periodo che dovrebbe essere di gioia, il pensiero corre inevitabilmente ai conflitti che feriscono il mondo, rendendo il richiamo alla pace un impegno quotidiano e non solo un semplice augurio.

«Basta con la guerra, no alla violenza» afferma con forza la nostra Presidente. «Continuo a chiedermi ogni giorno se la pratica della gentilezza esista ancora. Voglio augurare a tutti e a tutte, nessuno escluso, di scorgere la bellezza in ogni attimo della vita e accoglierla come un grande regalo. Auguro speranza, amore e di sentirsi liberi di volare, sempre nel pieno rispetto dei diritti di ogni essere umano».

In questa visione si inserisce pienamente l’impegno per lo Sport per Tutti. Per UISP, lo sport è lo strumento ideale per abbattere le barriere e promuovere l’inclusione, trasformando ogni campo di gioco in uno spazio di civiltà e rispetto reciproco. Uisp Varese augura buone feste a tutti gli atleti che animano la nostra provincia e anche a chi, pur non essendo ancora sportivo, deciderà di diventarlo presto: la nostra porta è sempre aperta per accogliere nuove energie.

Gli uffici UISP Varese riprenderanno le attività l’8 gennaio. Anche la nostra pagina si prenderà una piccola pausa festiva, dandovi appuntamento al 14 gennaio per ricominciare insieme un nuovo anno di movimento e diritti. Tanti auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo nel segno della pace da tutta la UISP Varese.

“CIAK – AZIONE” – Hai già preparato il corto?



La salute mentale va in scena. Nasce con grande entusiasmo “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale” , un concorso di cortometraggi promosso dal GLP (Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale) e la Somsart di Comerio, con il supporto di UISP , insieme a Co.P.A.Sa.M. e Rotary Sesto Calende – Angera Lago Maggiore.

L’obiettivo è sensibilizzare sulla salute mentale. L’iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale, con uno strumento completo come il cortometraggio, che utilizza anche il registro visivo che è immediatamente comprensibile. All’interno di questa iniziativa, la UISP vuole affermare lo sport come un veicolo di inclusione, in cui coltivare valori positivi e costruire il proprio sé, ribadendo il concetto di mens sana in corpore sano.

Il concorso “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale” è aperto a tutti – singoli, enti, associazioni, scuole , servizi sanitari e sociali – appartenenti al territorio della Regione Lombardia e del Canton Ticino. La partecipazione è totalmente gratuita. Chi desiderasse partecipare può inviare un massimo di un contenuto audio video esclusivamente tramite la piattaforma online: swisstransfer.com all’indirizzo mail: grupposalutementale.eventi@gmail.com entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026. Possono partecipare anche contenuti audiovideo non inediti, della durata massima di 5 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); i cortometraggi non devono però costituire

messaggi pubblicitari o industriali, né contenere messaggi pubblicitari, pena l’esclusione. Nella giuria ci sarà il regista Giacomo Campiotti.

PROGETTO AGE – Invecchiamento attivo

L’Uisp rilancia un nuovo percorso di approfondimento dedicato all’invecchiamento attivo e all’inclusione delle persone anziane con attività e proposte pensate specificatamente per questa fascia di popolazione. Il cammino è partito ad ottobre con la diffusione tra i Comitati regionali e territoriali di un questionario, teso a conoscere lo stato dell’arte e la consistenza organizzativa delle attività per over 65: hanno risposto al questionario 115 Comitati Uisp, 90 dei quali contribuendo in maniera approfondita alla raccolta dei dati.

Successivamente i dati sono stati elaborati e condivisi in un webinar che si è svolto martedì 16 dicembre, cui hanno preso parte i rappresentanti di 36 Comitati territoriali e 11 Regionali: «Sicuramente sono risultati positivi, che dimostrano l’attenzione del mondo Usp a questo tema – sottolinea Massimo Gasparetto, responsabile Politiche per la promozione della salute e welfare Uisp – il nostro obiettivo era proprio quello di riportare l’invecchiamento attivo al centro della riflessione della nostra associazione per sviluppare un processo che ben si coniuga con il progetto Age, partito proprio la scorsa settimana, che presenta molti punti di intersezione con le politiche dell’invecchiamento attivo».

