Busto Arsizio accoglie il 2026 in musica: disponibili dal 17 dicembre i biglietti per il Concerto di Capodanno

Attesa per il Concerto di Capodanno al Teatro Sociale: ad esibirsi sarà l’Orchestra Du.Ca. di Busto Arsizio, diretta dal M° Davide Bontempo, con un repertorio dedicato all’opera italiana

Dopo il successo del Concerto di Natale che ieri sera ha incantato il pubblico nella Basilica di San Giovanni, Busto Arsizio si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un altro attesissimo appuntamento musicale: il Concerto di Capodanno, in programma mercoledì 1 gennaio alle 12 al Teatro Sociale.

Ad esibirsi sarà l’Orchestra Du.Ca. di Busto Arsizio, diretta dal M° Davide Bontempo, con un repertorio dedicato all’opera italiana, in un suggestivo viaggio musicale pensato per festeggiare l’inizio del 2026 all’insegna della cultura e della bellezza.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Musikademia Aps con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, e si conferma come uno dei momenti più sentiti e partecipati del calendario culturale cittadino.

La partecipazione al concerto è gratuita, ma è necessario ritirare i biglietti d’ingresso presso l’Ufficio Cultura a Villa Tovaglieri (via Volta 11 bis) nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 17 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

Giovedì 18 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Venerdì 19 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

Lunedì 22 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

Martedì 23 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

Lunedì 29 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

Martedì 30 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.