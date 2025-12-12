Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio

Busto Arsizio accoglie il 2026 in musica: disponibili dal 17 dicembre i biglietti per il Concerto di Capodanno

Attesa per il Concerto di Capodanno al Teatro Sociale: ad esibirsi sarà l’Orchestra Du.Ca. di Busto Arsizio, diretta dal M° Davide Bontempo, con un repertorio dedicato all’opera italiana

Busto Arsizio - Orchestra Du.Ca.
Spettacoli

01 Gennaio 2026

Dopo il successo del Concerto di Natale che ieri sera ha incantato il pubblico nella Basilica di San Giovanni, Busto Arsizio si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un altro attesissimo appuntamento musicale: il Concerto di Capodanno, in programma mercoledì 1 gennaio alle 12 al Teatro Sociale.

Ad esibirsi sarà l’Orchestra Du.Ca. di Busto Arsizio, diretta dal M° Davide Bontempo, con un repertorio dedicato all’opera italiana, in un suggestivo viaggio musicale pensato per festeggiare l’inizio del 2026 all’insegna della cultura e della bellezza.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Musikademia Aps con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, e si conferma come uno dei momenti più sentiti e partecipati del calendario culturale cittadino.

La partecipazione al concerto è gratuita, ma è necessario ritirare i biglietti d’ingresso presso l’Ufficio Cultura a Villa Tovaglieri (via Volta 11 bis) nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 17 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00
Giovedì 18 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
Venerdì 19 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00
Lunedì 22 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00
Martedì 23 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00
Lunedì 29 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00
Martedì 30 dicembre: dalle 10.00 alle 12.00

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.

12 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

