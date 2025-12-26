Cantierememoria 2025–2026: parole di pace e libertà alla Casa della Memoria

Fino al 6 gennaio 2026 la Casa della Memoria ospita la nuova edizione di Cantierememoria, il festival culturale che intreccia teatro, musica, mostre, incontri e laboratori, confermandosi come uno spazio vivo di riflessione e partecipazione. L’edizione 2025–2026, dal titolo “Parole di pace e libertà”, è dedicata all’80° Anniversario della Liberazione e propone un calendario di eventi gratuiti pensati per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Nei prossimi giorni il programma prevede numerosi appuntamenti di grande rilievo. Il 26 dicembre alle ore 19 è in programma “La Resistenza”, concerto del Bakura Ensemble che attraverso la musica ripercorre i valori e le emozioni di quegli anni. Il giorno successivo, sempre alle 19, andrà in scena lo spettacolo teatrale “L’Agnese va a morire”, mentre il 28 dicembre, alla stessa ora, sarà la volta di “Raccontarsi in versi di pace”, un altro intenso appuntamento teatrale dedicato al tema della memoria e della libertà.

Il 29 dicembre alle ore 16 il festival propone un momento cinematografico con la proiezione del film di Liliana Cavani dedicato alle donne nella Resistenza, offrendo uno sguardo profondo e necessario su un capitolo spesso meno raccontato della storia. Il 30 dicembre alle ore 19 il teatro torna protagonista con lo spettacolo “Italian girls”, mentre il 31 dicembre alle ore 16 si chiude l’anno con “Fili d’Ombra”, una visita teatralizzata agli spazi della Casa della Memoria e all’installazione artistica di Patrizio Raso.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita fino a esaurimento dei posti. È consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite, valida fino all’orario di inizio dello spettacolo. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito www.casadellamemoria.it