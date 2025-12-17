Castelseprio accende l’Albero delle idee: un Natale pieno di pace e allegria

Domenica 14 dicembre, anche Castelseprio ha acceso il proprio albero di Natale. Per il terzo anno consecutivo, l’associazione “Del Seprio” ha realizzato l’Albero delle Idee, una struttura simbolica che raccoglie i pensieri e i sogni dei più piccoli.

Protagonista dell’evento, come da tradizione, Babbo Natale, accolto dai bambini che gli hanno consegnato le loro letterine.

L’albero, allestito nel cortile della palestra comunale, è stato decorato con disegni e frasi realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e dell’oratorio. Il tema scelto per questa edizione era: “Il mondo che vorrei”.

“Rispetto, amore, uguaglianza e felicità” sono state alcune delle parole più ricorrenti, ma su tutte hanno brillato due messaggi semplici e forti: pace e allegria.

Il presidente dell’associazione, Giuseppe Fogliano, ha spiegato: «L’anno scorso l’accensione dell’albero è stata accompagnata da un piccolo gioco pirotecnico, ma quest’anno abbiamo scelto di non farlo. Purtroppo, non per tutti i bambini scintille e lampi sono motivo di festa, soprattutto in questo momento. Quest’anno, invece, l’accensione è stata anticipata da una fortissima risata dei bambini. Abbiamo chiesto loro di ridere più forte che potevano: solo così l’albero si sarebbe acceso. E così è stato. La nostra speranza è che quelle risate possano essere sul viso di tutti i bambini». Un gesto semplice ma potente, che trasmette un messaggio profondo: la gioia dei bambini può davvero illuminare il mondo.