Castelseprio accende l’Albero delle idee: un Natale pieno di pace e allegria
La struttura simbolica raccoglie i pensieri e i sogni dei più piccoli, consegnati anche a Babbo Natale. Una idea dell'associazione del Seprio
Domenica 14 dicembre, anche Castelseprio ha acceso il proprio albero di Natale. Per il terzo anno consecutivo, l’associazione “Del Seprio” ha realizzato l’Albero delle Idee, una struttura simbolica che raccoglie i pensieri e i sogni dei più piccoli.
Protagonista dell’evento, come da tradizione, Babbo Natale, accolto dai bambini che gli hanno consegnato le loro letterine.
L’albero, allestito nel cortile della palestra comunale, è stato decorato con disegni e frasi realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e dell’oratorio. Il tema scelto per questa edizione era: “Il mondo che vorrei”.
“Rispetto, amore, uguaglianza e felicità” sono state alcune delle parole più ricorrenti, ma su tutte hanno brillato due messaggi semplici e forti: pace e allegria.
Il presidente dell’associazione, Giuseppe Fogliano, ha spiegato: «L’anno scorso l’accensione dell’albero è stata accompagnata da un piccolo gioco pirotecnico, ma quest’anno abbiamo scelto di non farlo. Purtroppo, non per tutti i bambini scintille e lampi sono motivo di festa, soprattutto in questo momento. Quest’anno, invece, l’accensione è stata anticipata da una fortissima risata dei bambini. Abbiamo chiesto loro di ridere più forte che potevano: solo così l’albero si sarebbe acceso. E così è stato. La nostra speranza è che quelle risate possano essere sul viso di tutti i bambini». Un gesto semplice ma potente, che trasmette un messaggio profondo: la gioia dei bambini può davvero illuminare il mondo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.