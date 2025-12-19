Centomila euro dalla Regione per il nuovo parcheggio della stazione di Bisuschio
L'opera prevede la creazione di un’area di sosta gratuita da 60 posti auto situata proprio in prossimità dello scalo ferroviario gestito da RFI
Un nuovo parcheggio da 60 posti auto sorgerà accanto alla stazione ferroviaria di Bisuschio, grazie a un finanziamento di 100.000 euro stanziato da Regione Lombardia. L’intervento, inserito nel bilancio regionale attraverso un emendamento dedicato al sostegno degli investimenti per gli enti locali, punta a risolvere le criticità legate alla sosta in un punto nevralgico per la mobilità della Valceresio.
L’opera prevede la creazione di un’area di sosta gratuita situata proprio in prossimità dello scalo ferroviario gestito da RFI. L’obiettivo principale è quello di agevolare il quotidiano spostamento di centinaia di persone che ogni giorno utilizzano il treno per motivi di studio o di lavoro. La nuova disponibilità di stalli rappresenterà un polmone fondamentale per l’area della stazione, spesso congestionata nelle ore di punta.
La realizzazione del parcheggio non porterà benefici solo ai residenti di Bisuschio, ma avrà ricadute positive su un bacino territoriale molto più ampio. Ne usufruiranno infatti i pendolari e i lavoratori frontalieri provenienti dai comuni limitrofi come Arcisate, Besano, Viggiù, Cuasso al Monte e Porto Ceresio, che utilizzano lo scalo ferroviario come punto di riferimento per i propri spostamenti verso Varese, Milano o la Svizzera.
