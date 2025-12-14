Varese News

Lombardia

Chiusure notturne sulla A9 tra Como Centro e Chiasso per ispezioni nelle gallerie

Dalle 22 del 17 dicembre alle 5 del giorno successivo stop al traffico verso Chiasso e limitazioni alle entrate di Como Centro. Indicati i percorsi alternativi

Nuove limitazioni al traffico lungo l’autostrada A9 Lainate–Como–Chiasso per consentire interventi di ispezione e manutenzione delle gallerie. La tratta compresa tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine svizzero, sarà infatti chiusa dalle 22:00 di mercoledì 17 dicembre alle 5:00 di giovedì 18 dicembre.

Le modifiche alla circolazione interesseranno anche le rampe di accesso: a causa della chiusura del tratto “Lago di Como” e dell’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, le entrate di Como Centro saranno interdette in entrambe le direzioni, sia verso Lainate sia verso Chiasso.

Autostrade consiglia alcuni percorsi alternativi.

Per chi deve proseguire verso Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro si potrà utilizzare la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina.

Per chi deve entrare in A9 a Como Centro in direzione Lainate, l’alternativa è lo svincolo di Fino Mornasco.

Per l’ingresso verso Chiasso, si invita a seguire la viabilità urbana, sempre in direzione dogana.

Le operazioni sono programmate in orario notturno per ridurre al minimo i disagi, ma si raccomanda agli automobilisti di programmare per tempo gli spostamenti e prestare attenzione alla segnaletica in loco.

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
