“Ciao dottor Giardina, per noi eri quasi un secondo padre”

Mery e le mammelle storiche, ex pazienti del Dottor Giovanni Giardina scomparso ieri, venerdì 19 dicembre, hanno voluto dedicare un ultimo pensiero al medico, un segno di ringraziamento ad un “dottore speciale”. Giardina aveva 76 anni, era oncologo e ha lavorato per tanti anni all’ospedale di Circolo di Varese.

Caro Dottor Giardina,

un giorno il cancro è entrato nella nostra vita, subito dopo sei arrivato tu.

Ti abbiamo conosciuto cosi.

In un periodo in cui tutto ci sembrava perduto, tu ci hai dato la forza di andare avanti.

Eravamo smarrite, piene di paure e tu ci hai fatto sentire al sicuro, lo hai fatto con una professionalità, una delicatezza, una pazienza e un’umanità che sono andate oltre il lavoro del medico. Sei diventato un nostro amico “caro Doc”, uno di famiglia, quasi un secondo padre.

Ricordiamo quando con il cappello da chef cucinavi il risotto per noi e quando il tuo viso si illuminava con un sorriso nel vederci tutte davanti a te alle nostre pizzate, eravamo lì tutte per te, ma soprattutto, eravamo lì tutte grazie a te.

Qualcuna di noi è riuscita a coronare il sogno di diventare mamma dopo le cure chemioterapiche e per questo dono ti saremo sempre grate.

Sarai sempre nei nostri cuori, ci mancherai tanto.

Ci hai reso un gruppo affiatato, ti vogliamo bene.

Mery e tue “mammelle storiche”.