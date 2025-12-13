Cristina Romano nominata direttrice della Struttura complessa di diabetologia della Sette Laghi
La specialista, che già ricopriva l'incarico di facente funzioni, ha superato il concorso indetto per una struttura nata con l'ultima revisione del POAS
Cristina Romano nominata alla guida della Struttura complessa di diabetologia dell’Asst Sette Laghi. Si tratta di una delle due novità previste dalla rivisitazione del Poas ormai in scadenza. La dottoressa Romano, che già dirige come facente funzione dal 2022, ha ottenuto l’ufficialità dell’incarico dopo aver vinto il concorso.
Cristina Romano, in servizio all’Ospedale di Circolo di Varese dal 2007, è laureata a pieni voti all’Università di Pavia e specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio all’Università di Milano.
Dal 2014 è parte del direttivo lombardo del gruppo Diabete, Gravidanza e Tecnologia ed è consigliere SID Lombardia dal 2021. «Sono grata di poter portare avanti, insieme al mio TEAM, con passione e forza il progetto nato dieci anni fa e che nel tempo è cresciuto per garantire sempre più un’assistenza attenta e qualificata alle persone con Diabete, ringrazio della fiducia ricevuta» dichiara la dott.ssa Romano.
