Varese News

Salute

Cristina Romano nominata direttrice della Struttura complessa di diabetologia della Sette Laghi

La specialista, che già ricopriva l'incarico di facente funzioni, ha superato il concorso indetto per una struttura nata con l'ultima revisione del POAS

cristina romano e diabetologia

Cristina Romano nominata alla guida della Struttura complessa di diabetologia dell’Asst Sette Laghi. Si tratta di una delle due novità previste dalla rivisitazione del Poas ormai in scadenza. La dottoressa Romano, che già dirige come facente funzione dal 2022, ha ottenuto l’ufficialità dell’incarico dopo aver vinto il concorso.

Cristina Romano, in servizio all’Ospedale di Circolo di Varese dal 2007, è laureata a pieni voti all’Università di Pavia e specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio all’Università di Milano.

Dal 2014 è parte del direttivo lombardo del gruppo Diabete, Gravidanza e Tecnologia ed è consigliere SID Lombardia dal 2021.  «Sono grata di poter portare avanti, insieme al mio TEAM, con passione e forza il progetto nato dieci anni fa e che nel tempo è cresciuto per garantire sempre più un’assistenza attenta e qualificata alle persone con Diabete, ringrazio della fiducia ricevuta» dichiara la dott.ssa Romano.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.