Cucina italiana patrimonio Unesco, Gadda: “Ora difendiamo i nostri prodotti da frodi e dazi”

La deputata: "Un orgoglio per l’Italia e per le filiere agroalimentari. Serve tutela concreta contro contraffazioni e concorrenza sleale"

maria chiara gadda

La cucina italiana ha ottenuto un riconoscimento storico: iscritta nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO, rappresenta la prima tradizione culinaria al mondo ad essere premiata nella sua interezza.

A proposito, è intervenuta sui social la varesina Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera: «La cucina italiana, prima a essere riconosciuta nella sua totalita’ patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco, è un orgoglio per il nostro Paese e per i tanti eccellenti imprenditori e agricoltori che lavorano nelle filiere agroalimentari».

Secondo Gadda, però, il riconoscimento non deve restare un simbolo: «Adesso facciamo sì che questo prestigioso riconoscimento serva anche in maniera pratica ad aiutare i nostri prodotti a continuare a essere competitivi sui mercati. Vanno difesi dai dazi e dalle contraffazioni che danneggiano la salute di chi mangia e le tasche di chi lavora nel settore».

Pubblicato il 10 Dicembre 2025
