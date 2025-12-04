Da Fontana Gioielli il Natale ha un nuovo scintillio: arriva lo shop-in-shop Omega e tante idee regalo da scoprire
La storica gioielleria varesina si prepara alle feste con un regalo speciale per la città: l’apertura dello shop-in-shop Omega. E per i doni di Natale? Fontana propone una selezione preziosa, tra icone Damiani, creazioni Venini e orologi per ogni stile
Da Fontana Gioielli, l’ingresso è sempre un’esperienza, ma a dicembre lo diventa ancora di più. Qui, dove da quasi cent’anni si scelgono doni e ricordi preziosi, gli ambienti rinnovati di via Carlo Croce aggiungono un tocco di contemporaneità a una tradizione che continua a brillare.
Galleria fotografica
Il Natale è alle porte e, in questo clima di attesa, Fontana ha preparato una novità che profuma di eleganza internazionale: il nuovo shop-in-shop Omega, un progetto che la maison svizzera ha scelto di realizzare solo con pochi partner selezionati in tutta Italia. Un riconoscimento che consolida anni di collaborazione e che porta nel cuore di Varese una delle firme più prestigiose dell’orologeria mondiale.
Un Natale che guarda al futuro: l’arrivo dello shop-in-shop Omega
In un angolo completamente dedicato, pensato per valorizzare ogni dettaglio, gli appassionati potranno scoprire l’universo Omega in tutte le sue sfumature.
Un marchio che, oggi più che mai, parla a un pubblico ampio e trasversale: giovani tra i 20 e i 40 anni che cercano un orologio iconico e affidabile, così come collezionisti più esperti, custodi di modelli rari e storie affascinanti.
Tra le novità del periodo spicca la linea Aqua Terra, arricchita da nuovi modelli femminili con movimento automatico di manifattura, un equilibrio perfetto tra estetica contemporanea e tecnologia svizzera.
E per chi sogna un pezzo unico legato a un evento internazionale, Fontana porta a Varese anche il nuovo Omega dedicato alle Olimpiadi Milano-Cortina: uno uno Speedmaster 38 mm automatico con una colorazione speciale che richiama la neve e il logo ufficiale dei Giochi. Un orologio da collezione, destinato a diventare un simbolo.
Tre idee preziose per i regali di Natale
Il Natale, alla Gioielleria Fontana, è un invito a scegliere qualcosa che duri, che racconti, che emozioni. Ecco alcuni consigli direttamente dal loro team:
1. Damiani – Collezione Mimosa
Una delle linee più amate della maison italiana, con cui Fontana ha un rapporto privilegiato sancito dall’area Damiani inaugurata dopo la ristrutturazione.
Quest’anno brilla in particolare l’abbinamento tra diamanti e opali, disponibile in bracciali e anelli che sembrano piccoli bouquet di luce.
2. Tag Heuer – Novità per lei (e non solo)
Accanto alla storica collezione Carrera, arricchita da nuove proposte femminili, arriva anche l’audace linea Solargraph all’interno della collezione Formula 1: orologi dall’animo sportivo, alimentati dalla luce, perfetti per chi ama stile e tecnologia.
3. Blancpain – Fifty Fathoms, un’icona senza tempo
Per chi apprezza l’eccellenza orologiera, il Fifty Fathoms rappresenta una delle icone più affascinanti di sempre: nato come orologio subacqueo professionale, è oggi un simbolo di eleganza tecnica e stile duraturo, perfetto come regalo importante per appassionati e collezionisti.
4. Venini – Opere d’arte in vetro di Murano
Per chi desidera un regalo raffinato ma diverso dal solito, Fontana propone anche una selezione di oggetti di design. I celebri vasi Venini in vetro di Murano, disponibili nella nuova e delicata colorazione lilla-menta. Pezzi d’autore capaci di impreziosire qualsiasi ambiente, diventano il ponte ideale tra l’eleganza dell’oggetto e l’emozione che si sceglie di donare.
È questo, in fondo, il filo che unisce ogni proposta della storica boutique di via Carlo Croce: da quasi cent’anni Fontana aiuta le persone a scegliere non solo un gioiello ma il modo giusto per dire qualcosa a chi lo riceverà.
Inoltre, con l’arrivo dello shop-in-shop Omega, la boutique conferma la sua vocazione a portare a Varese eccellenze internazionali, custodite in uno spazio in cui tradizione e contemporaneità dialogano ogni giorno.
E quest’anno, sotto l’albero, quel dialogo brillerà più del solito.
Contatti
Gioielleria Fontana
Via Carlo Croce, 9, Varese (VA)
T: +39 0332 23 40 44
@:info@fontanapaolosrl.it
