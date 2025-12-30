Dalle ricette digitali al “caso cibo” in dogana: la top 10 dei più letti del 2025

Il 2025 è stato un anno di grande partecipazione per VareseNews, che ha raggiunto 138 milioni di pagine viste. I contenuti più letti raccontano un anno attraversato da cambiamenti nella sanità, grandi casi di cronaca, storie di resilienza personale, giustizia e informazione, ma anche cultura, tecnologia e vita quotidiana. Un mosaico di notizie che mostra quanto i lettori abbiano premiato sia l’attualità più stringente sia i racconti capaci di lasciare un segno.

Nella top 10 si trovano nostre storie, un evento di Materia, due trasmissioni televisive che hanno una forte relazione con il territorio. Spaccati di vita e analisi sui cambiamenti che stiamo vivendo.

LA CLASSIFICA DEI 10 PIU’ LETTI

15 febbraio 2025

Dal 15 febbraio le notifiche via SMS o email delle ricette mediche digitali avverranno solo attivando il servizio

Il servizio di invio del numero di ricetta elettronica via SMS o email non sarà più automatico, ma funzionerà solo per i cittadini che lo attiveranno attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite medico, farmacista e sportelli Asst.

23 dicembre 2025

Fa il “pieno“ di cibo in Italia ma non lo dichiara: fermato con oltre 100 chili di generi alimentari dai doganieri svizzeri

Un 51enne italiano, titolare di un food truck, è stato fermato a Novazzano con oltre 100 chili di alimenti non dichiarati, tra cui 164 litri di olio e 66 panettoni, e sanzionato con una multa e l’obbligo di sdoganamento.

3 marzo 2025

Ion Cazacu, ingegnere-muratore bruciato vivo a Gallarate per aver chiesto la paga

L’articolo ricostruisce la storia di Ion Cazacu, lavoratore romeno e ingegnere trattato come muratore, ucciso in modo atroce a Gallarate per aver rivendicato il proprio impiego, diventando simbolo della lotta contro lo sfruttamento.

12 dicembre 2025

Scontro tra treni sulla Gallarate-Malpensa e cento figuranti: l’esercitazione sulla nuova ferrovia

Sulla linea Gallarate-Malpensa è stata organizzata una grande esercitazione con simulazione di scontro tra treni e oltre cento figuranti, per testare protocolli di soccorso e risposta all’emergenza sulla nuova infrastruttura ferroviaria.

3 ottobre 2025

Caso Report, assolti a Varese Ranucci e Mottola per la diffamazione della figlia di Fontana

Il tribunale di Varese ha assolto Sigfrido Ranucci e il giornalista Federico Mottola dall’accusa di diffamazione nei confronti della figlia del presidente Attilio Fontana, in un procedimento legato a un’inchiesta della trasmissione Report.

18 marzo 2025

Si laurea in Medicina dopo quattro interventi neurochirurgici. Storia di Erlis, da paziente a dottoressa

La storia racconta il percorso di Erlis Meneri, che dopo un angioma cavernoso cerebrale, quattro interventi neurochirurgici e un lungo periodo in neurorianimazione è riuscita a laurearsi in Medicina e Chirurgia all’Università dell’Insubria.

14 maggio 2025

Andrea Civati ​​scrive ad Alessandro Gassman: “Hai riportato al centro la dignità della cultura”

L’assessore varesino Andrea Civati ​​scrive una lettera aperta ad Alessandro Gassman, ringraziandolo per la richiesta di togliere il nome del padre dal teatro di Gallarate che ha ospitato un raduno neonazista e ponendo al centro il tema della dignità della cultura.

7 marzo 2025

Striscia la Notizia a Varese, Max Laudadio insegue l’amministratore che ha lasciato al freddo il condominio di via Isonzo

Il servizio di Striscia con Max Laudadio documenta la protesta dei residenti di un condominio di via Isonzo rimasta a lungo senza riscaldamento, con l’inviato che rincorre l’amministratore per ottenere spiegazioni.

2 aprile 2025

“Occhi di riso occhi di Luna”, il racconto sincero della mamma di una bambina con la sindrome di Down

L’articolo presenta il libro d’esordio di Alessandra Baruffato, medico nutrizionista e presidente dell’associazione DAUN, che racconta la propria esperienza di madre di Luna, bambina con sindrome di Down, come testimonianza di inclusione e vita quotidiana.

31 marzo 2025

Addio Google? “Vi racconto perché cercare un Pc per mio figlio mi ha aperto gli occhi sull’internet che sta cambiando“

Un genitore racconta come, cercando un computer per il figlio, abbia sperimentato la differenza tra il metodo classico basato su Google e Amazon e le risposte sintetiche offerte da strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, descrivendo la trasformazione del modello del web.

