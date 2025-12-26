Danza e solidarietà: il Natale illumina Laveno Mombello

Il 20 dicembre resterà una data speciale per la comunità di Laveno Mombello, una giornata in cui danza, solidarietà ed emozioni si sono intrecciate grazie all’impegno degli allievi della Laveno Danza ASD, guidati dall’insegnante Elisa Cadario. Un’iniziativa che ha saputo unire generazioni diverse, portando sorrisi e calore nel cuore delle festività natalizie.

Nel pomeriggio, la scuola di danza ha scelto di fare un dono prezioso al territorio, portando alcuni estratti del proprio spettacolo natalizio presso la Fondazione Menotti Bassani. I giovani ballerini, di età compresa tra i 6 e i 16 anni, si sono esibiti a titolo completamente gratuito, dimostrando non solo talento artistico, ma anche grande sensibilità umana. Le performance sono state replicate nei diversi padiglioni della struttura, permettendo a tutti gli ospiti di assistere allo spettacolo e di lasciarsi coinvolgere dall’energia e dalla grazia dei giovani danzatori. Applausi, sorrisi ed emozione hanno accompagnato ogni esibizione, rendendo il momento indimenticabile sia per gli anziani sia per i ragazzi stessi.

Le emozioni non si sono fermate al pomeriggio. In serata, presso la sede della scuola, gli allievi sono tornati sul palco per la replica integrale dello spettacolo natalizio. Nonostante fosse un evento interno, la partecipazione ha superato ogni aspettativa: oltre cinquanta persone hanno riempito gli spazi della scuola, trasformando la serata in un vero successo e confermando il forte legame tra la realtà sportiva e la comunità locale.

Laveno Danza ASD si conferma così una giovane ma solida realtà del territorio, capace di coniugare arte e impegno sociale. Dopo le collaborazioni con la Pro Loco, lo sguardo è già rivolto al nuovo anno: a partire da gennaio prenderà infatti il via un importante progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, con una serie di spettacoli itineranti realizzati in collaborazione con associazioni del settore. Un percorso che ribadisce come la danza possa essere non solo espressione artistica, ma anche strumento di consapevolezza e cambiamento sociale.