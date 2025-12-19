È morto Karim, che insegnava a vedere l’invisibile: il dolore degli amici del Viandante di Varese

È mancato Karim, presenza storica del centro diurno per senza dimora Il Viandante di Varese, dove per anni è stato punto di riferimento per tanti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi lo ha conosciuto e accompagnato.

«Karim… in questo momento non trovo le parole per esprimere il dolore che provo – scrive sui social Mariarosa Sabella, presidentessa dell’associazione “Camminiamo insieme” che gestisce il centro, che ha dato la notizia della sua morte – Ti eri rialzato in questa vita difficile, te ne sei andato tra molte sofferenze. Fai buon viaggio e saluta tutti lassù».

Karim era una figura rispettata nel suo mondo: Mariarosa lo racconta come riservato, permaloso, ma anche cordiale ed educato. «Sono passati anni prima che facesse pace con il mondo – ricorda Mariarosa – Con occhi vispi ti osservava e ti proteggeva e se lo conquistavi potevi chiedergli qualsiasi cosa».

Da lui, Mariarosa ha imparato molto: «Mi ha insegnato le regole della strada, mi ha insegnato a vedere l’invisibile, mi ha fatto arrabbiare e ridere… e adesso piangere».

Karim si era ripreso la sua vita e stava scrivendo un nuovo capitolo: aveva conosciuto Sabrina e pochi mesi fa l’aveva sposata. Un matrimonio che doveva essere celebrato in municipio ma che le improvvise complicazioni di salute hanno reso necessario celebrare in ospedale, alla presenza del sindaco. Un gesto d’amore che Sabrina ha portato avanti fino all’ultimo, accompagnandolo con dedizione in questo viaggio.

«Adesso sei insieme a tutti gli altri – conclude Mariarosa – Forse si è creata una succursale del Viandante in paradiso… e ogni tanto sposterai le nuvole per rendere le nostre giornate più serene».

I funerali si terranno oggi, venerdì 19 dicembre alle 14.30 nella Chiesa parrocchiale di Biumo Inferiore.

PER LASCIARE UN RICORDO