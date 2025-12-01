Ecco il Giro d’Italia 2026: partenza dalla Bulgaria, Cima Coppi al Giau, un traguardo a Verbania

Il Giro d’Italia 2026 è stato presentato oggi e si annuncia come un’edizione particolarmente impegnativa, con 3.459,2 chilometri da percorrere e 49.150 metri di dislivello totale distribuiti in 21 tappe. La corsa rosa partirà ancora una volta dall’estero: dopo le prime tappe in Albania nel 2025, nel 2026 toccherà alla Bulgaria, con tre frazioni iniziali che attraverseranno il Mar Nero e l’entroterra fino alla capitale Sofia.

Tra le tappe anche la Alessandria-Verbania, con arrivo sulle rive del Lago Maggiore.

Le prime tappe: la Bulgaria accende il Giro

L’avvio sarà relativamente morbido, con la prima maglia rosa destinata con buona probabilità ai velocisti (tappa Nassebar-Burgas). Le difficoltà altimetriche inizieranno a emergere già tra la terza e la quarta tappa, preludio a un percorso che crescerà di intensità giorno dopo giorno.

Dopo il trasferimento in Italia, la corsa entrerà nel vivo con il primo dei sette arrivi in salita: la durissima scalata al Blockhaus, al termine della lunghissima settima tappa da Formia, 246 chilometri destinati a lasciare il segno nella classifica generale (tre le tappe al Sud, con arrivi a Cosenza, Potenza e Napoli).

Il primo segmento della corsa proseguirà con i consueti strappi marchigiani nella tappa verso Fermo e con l’arrivo impegnativo al Corno alle Scale, che chiuderà la prima settimana prima del giorno di riposo.

La cronometro e le Alpi: si entra nella fase decisiva

Al rientro in gara sarà protagonista l’unica cronometro individuale del Giro 2026: 40,2 chilometri da Viareggio a Massa, prova che potrebbe ridisegnare la classifica.

Il percorso punterà quindi verso le Alpi, con una frazione breve ma densa di difficoltà tra Aosta e Pila: appena 133 chilometri, ma con una scalata finale che promette spettacolo.

Nel corso della seconda settimana la tredicesima tappa da Alessandria in 186 km porterà fino a Verbania, sul Lago Maggiore. Troverà poi spazio anche Milano, città tradizionalmente legata ai velocisti, prima dello sconfinamento in Svizzera, con la sedicesima tappa da Bellinzona a Carì.

Le tappe decisive: Dolomiti e doppio Piancavallo

Il finale sarà all’altezza della tradizione dolomitica del Giro: Passo Duran, Staulanza e Passo Giau e poi la tappa omaggio al cinquantennale del terremoto del Friuli, con un’insidiosa doppia scalata verso Piancavallo, renderanno incandescenti le ultime giornate prima della passerella conclusiva.

L’ultimo atto sarà, come da tradizione recente, a Roma, dove il 31 maggio verrà incoronato il vincitore della maglia rosa.

Tutte le tappe del Giro d’Italia 2026

Tappa 1: Nessebar – Burgas (156 km) – 8 maggio Tappa 2: Burgas – Veliko Tarnovo (220 km) – 9 maggio Tappa 3: Plovdiv – Sofia (174 km) – 10 maggio Tappa 4: Catanzaro – Cosenza (144 km) – 12 maggio Tappa 5: Praia a Mare – Potenza (204 km) – 13 maggio Tappa 6: Paestum – Napoli (161 km) – 14 maggio Tappa 7: Formia – Blockhaus (246 km) – 15 maggio Tappa 8: Chieti – Fermo (159 km) – 16 maggio Tappa 9: Cervia – Corno alle Scale (184 km) – 17 maggio Tappa 10: Viareggio – Massa (cronometro – 40,2 km) – 19 maggio Tappa 11: Porcari – Chiavari (178 km) – 20 maggio Tappa 12: Imperia – Novi Ligure (177 km) – 21 maggio Tappa 13: Alessandria – Verbania (186 km) – 22 maggio Tappa 14: Aosta – Pila (133 km) – 23 maggio Tappa 15: Voghera – Milano (134 km) – 24 maggio Tappa 16: Bellinzona – Carì (113 km) – 26 maggio Tappa 17: Cassano d’Adda – Andalo (154 km) – 27 maggio Tappa 18: Fai della Paganella – Pieve di Soligo (144 km) – 28 maggio Tappa 19: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzé) (151 km) – 29 maggio Tappa 20: Gemona del Friuli – Piancavallo (199 km) – 30 maggio Tappa 21: Roma – Roma (131 km) – 31 maggio

Le tappe del Giro d’Italia Women 2026

L’edizione al femminile prevede 1.153,7 km, per 12.500 metri di dislivello, dal 30 maggio al 7 giugno 2026.

Sabato 30 maggio, tappa 1: Cesenatico – Ravenna, 139 km Domenica 31 maggio, tappa 2: Roncade H-Farm – Caorle, 146 km Lunedì 1° giugno, tappa 3: Bibione – Buja, 154 km Martedì 2 giugno, tappa 4: Belluno – Nevegal (cronometro individuale), 12.7 km Mercoledì 3 giugno, tappa 5: Longarone – Santo Stefano di Cadore, 138 km Giovedì 4 giugno, tappa 6: Ala – Brescello, 155 km Venerdì 5 giugno, tappa 7: Sorbolo Mezzani – Salice Terme, 165 km Sabato 6 giugno, tappa 8: Rivoli – Sestriere, 101 km Domenica 7 giugno, tappa 9: Saluzzo – Saluzzo, 143 km