Faccia a faccia con lo Squalo: la Openjobmetis a Trapani cerca l’impresa

Terz’ultima partita del girone di andata e ultimo impegno di un 2025 non certo incasellato tra gli “anni memorabili” per la Pallacanestro Varese che va il più a Sud possibile non per un capodanno caldo ma per sfidare in trasferta la Trapani Shark (domenica 28, ore 19), squadra tanto forte quanto perennemente al centro di attenzioni che non riguardano il parquet.

Inutile soffermarsi sulla situazione dei siciliani: quel che conta – nell’urgenza della partita – è che in campo non ci saranno né coach Repesa, né Alibegovic, né Allen, con quest’ultimo che è il solo ad aver lasciato la Shark in maniera “consueta”. A guidare la squadra ci sarà il capitano John Petrucelli in veste di allenatore-giocatore ma quel che conta è che i granata dovrebbero essere al completo (basandosi sulla rosa attuale) e quindi avere dalla propria parte il pronostico. Si tratta pur sempre di un gruppo che, nonostante le vicende societarie, ha vinto 10 partite su 12 in LBA (senza il -5 di penalità sarebbe in testa con Virtus e Brescia) e si è qualificato ai play-in di Champions.

La Openjobmetis, partita a metà pomeriggio di sabato da Malpensa, troverà di fronte a sé un palazzetto caldo e presente: previsti oltre 4mila tifosi al PalaShark, e forse una delle mosse a disposizione di Kastritis sarà proprio quella di provare a far girare il vento sugli spalti. Sarà quindi necessario essere determinati fin da subito, sperando che gli attriti tra pubblico e dirigenza (che esistono da settimane) siano più forti del sostegno a favore della squadra.

Anche Varese sarà al completo: come previsto gli acciacchi di Stewart e Renfro sono stati gestiti ed entrambi saranno regolarmente sul terreno di gioco. «Per noi è stata una buona settimana in cui abbiamo lavorato bene – spiega Kastritis poco prima di partire per l’aeroporto – Abbiamo affrontato qualche situazione di infortunio ma ora siamo a posto e pronti per sfidare Trapani in una partita impegnativa. Il loro ruolino di marcia ci parla di una squadra molto dura, solida e competitiva: noi dovremo avere la giusta concentrazione e durezza. Servirà mantenere alta l’attenzione per eseguire i nostri piani durante tutti i 40′ di gioco ed essere pronti per ogni confronto fisico».

Trapani – dicevamo – in condizioni normali è squadra di livello assoluto: Jordan Ford in regia, il sesto uomo JD Notae (portato in Europa proprio da Kastritis all’Aris), il pivot Adam Sanogo, l’ala Matthew Hart si integrano con un gruppo italiano in cui spicca Paul Eboua – miglior stagione in carriera – oltre alle garanzie Petrucelli e Rossato. Più o meno tutti hanno ricevuto offerte per proseguire altrove la stagione ma il mercato bloccato e le conseguenti sanzioni (Trapani ha 11 tesserati, il minimo è 12: ogni volta sono 50mila euro di multa…) ha in qualche modo tenuta unita una squadra contro cui servirà la miglior versione di Varese.

Quella cioè in grado di alzare il volume in difesa in tutte le zone di campo (citofonare Trieste) ma anche di colpire con maggiore continuità da 3 punti rispetto quanto fatto sino a oggi. E per questo sarà necessario che tutti i frombolieri di Kastritis – da Stewart a Librizzi, da Alviti fino anche a Moore che tiratore non è – aggiustino la mano. E Freeman? Pure, se dovesse essere utilizzato dall’allenatore greco anche se al momento appare l’ultimo della gerarchia tra gli esterni, specie contro avversarie come Trapani che vanno contenute in difesa sul piano della forza e della rapidità.

Ci sarebbe, infine, uno stimolo ulteriore in casa biancorossa: lo scorso anno Librizzi e compagni furono clamorosamente derubati di una vittoria meritata a causa di un arbitraggio sbilanciato e iniquo. Sarebbe bello prendersi ora quei due punti rimasti in Sicilia ai primi di marzo.

LUCI A MASNAGO – Riascolta la puntata prenatalizia del nostro programma sulla Pallacanestro Varese dedicata anche al match con Trapani grazie al collegamento con il giornalista Giacomo Di Girolamo di TP24.

DIRETTAVN – La partita del PalaShark sarà raccontata, azione dopo azione, da VareseNews in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da sabato pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 18,15 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.