Festival “Ciak-Azione”: la salute mentale diventa un cortometraggio

La salute mentale va in scena. Nasce con grande entusiasmo “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale”, un concorso di cortometraggi promosso dal GLP (Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale) e la Somsart di Comerio, con il supporto di UISP , insieme a Co.P.A.Sa.M. e Rotary Sesto Calende – Angera Lago Maggiore.

L’obiettivo è sensibilizzare sulla salute mentale. La UISP vuole affermare lo sport come un veicolo di inclusione, in cui coltivare valori positivi e costruire il proprio sé, ribadendo il concetto di mens sana in corpore sano. «Uisp è da sempre impegnata nel combattere le barriere che non permettono una reale inclusione di tutti coloro che sono a rischio di emarginazione sociale – dichiara Ileana Maccari, vice presidente di Uisp Varese e membro del comitato organizzatore del concorso – Attraverso l’attività sportiva il nostro ente propone, da diverso tempo, sia a livello nazionale, sia a livello dei singoli territori, occasioni ed opportunità a chi è portatore di una sofferenza psichica. Con lo spirito del motto “Sport per tutti, nessuno escluso!”, anche Uisp Varese fa costantemente la sua parte, attraverso le associazioni che promuovo iniziative a favore della salute mentale, e, in questo periodo, in particolare, abbraccia, sostiene e contribuisce alla realizzazione del festival CIAk!Azione, sguardi sulla salute mentale».

Il coordinatore del GLP e psichiatra Isidoro Cioffi spiega l’importanza del festival: «L’iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale, con uno strumento completo come il cortometraggio, che utilizza anche il registro visivo che è immediatamente comprensibile. Ci rivolgiamo in particolar modo agli adolescenti, che sono il nostro futuro e che troppo spesso si trovano ad affrontare l’isolamento causato da fenomeni come il gaming e l’uso improprio di social network».

Cioffi sottolinea come il cinema possieda la «singolarità di aprire lo sguardo dello spettatore, di abbattere le paure dell’alterità» , trasformandosi in uno strumento potentissimo contro il pregiudizio e lo stigma. Il concorso “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale” è aperto a tutti – singoli, enti, associazioni, scuole, servizi sanitari e sociali – appartenenti al territorio della Regione Lombardia e del Canton Ticino. La partecipazione è totalmente gratuita.

L’evento vanta anche il contributo di partner istituzionali e alcune scuole del territorio. Un ringraziamento particolare va al Comune di Varese, con l’assessora ai servizi educativi Rossella Di Maggio, per il supporto e per aver messo a disposizione l’Aula Montanari per l’evento conclusivo del 15 maggio. A valutare i lavori sarà una giuria di prestigio, che include il regista Giacomo Campiotti , insieme a membri del GLP come gli psichiatri Camilla Callegari e Isidoro Cioffi , l’assessora Di Maggio , la giurista Silvia Nanni, il direttore artistico Sergio Di Siero , la giornalista Lisetta Buzzi Reschini presidente di CO.P.A.Sa.M., il dirigente scolastico Francesco Maieron e giornalisti di diverse testate.

COME PARTECIPARE

Chi desiderasse partecipare può inviare un massimo di un contenuto audio video esclusivamente tramite la piattaforma online: swisstransfer.com all’indirizzo mail: grupposalutementale.eventi@gmail.com entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026. Possono partecipare al Festival della Salute Mentale anche contenuti audiovideo non inediti, della durata massima di 5 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); i cortometraggi non devono però costituire messaggi pubblicitari o industriali, né contenere messaggi pubblicitari, pena l’esclusione.

Un’apposita commissione effettuerà la preselezione secondo i criteri del bando. La giuria nominata dal GLP, con esperti nei diversi settori fra cui il noto regista varesino Giacomo Campiotti, sceglierà i contenuti audiovideo che saranno presentati al pubblico e, tra questi, quelli da premiare nella manifestazione conclusiva. che si terrà venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 17.00 a Varese, nella sala Giuseppe Montanari in via dei Bersaglieri n.1.

Al vincitore spetterà un buono acquisto del valore di 500 euro e una targa premio, un buono acquisto di 300 euro al secondo classificato, un buono di 200 euro al terzo classificato. Sono previsti inoltre eventuali altri premi speciali e menzioni.