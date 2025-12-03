Festival “Ciak-Azione”: la salute mentale diventa un cortometraggio
UISP Varese in campo con la manifestazione organizzata dal GLP (Gruppo Lavoro Provinciale) sulla salute mentale. Ecco come partecipare. Serata finale in Sala Montanari il 15 maggio
La salute mentale va in scena. Nasce con grande entusiasmo “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale”, un concorso di cortometraggi promosso dal GLP (Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale) e la Somsart di Comerio, con il supporto di UISP , insieme a Co.P.A.Sa.M. e Rotary Sesto Calende – Angera Lago Maggiore.
L’obiettivo è sensibilizzare sulla salute mentale. La UISP vuole affermare lo sport come un veicolo di inclusione, in cui coltivare valori positivi e costruire il proprio sé, ribadendo il concetto di mens sana in corpore sano. «Uisp è da sempre impegnata nel combattere le barriere che non permettono una reale inclusione di tutti coloro che sono a rischio di emarginazione sociale – dichiara Ileana Maccari, vice presidente di Uisp Varese e membro del comitato organizzatore del concorso – Attraverso l’attività sportiva il nostro ente propone, da diverso tempo, sia a livello nazionale, sia a livello dei singoli territori, occasioni ed opportunità a chi è portatore di una sofferenza psichica. Con lo spirito del motto “Sport per tutti, nessuno escluso!”, anche Uisp Varese fa costantemente la sua parte, attraverso le associazioni che promuovo iniziative a favore della salute mentale, e, in questo periodo, in particolare, abbraccia, sostiene e contribuisce alla realizzazione del festival CIAk!Azione, sguardi sulla salute mentale».
Il coordinatore del GLP e psichiatra Isidoro Cioffi spiega l’importanza del festival: «L’iniziativa nasce per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale, con uno strumento completo come il cortometraggio, che utilizza anche il registro visivo che è immediatamente comprensibile. Ci rivolgiamo in particolar modo agli adolescenti, che sono il nostro futuro e che troppo spesso si trovano ad affrontare l’isolamento causato da fenomeni come il gaming e l’uso improprio di social network».
Cioffi sottolinea come il cinema possieda la «singolarità di aprire lo sguardo dello spettatore, di abbattere le paure dell’alterità» , trasformandosi in uno strumento potentissimo contro il pregiudizio e lo stigma. Il concorso “Ciak – Azione!: sguardi sulla salute mentale” è aperto a tutti – singoli, enti, associazioni, scuole, servizi sanitari e sociali – appartenenti al territorio della Regione Lombardia e del Canton Ticino. La partecipazione è totalmente gratuita.
L’evento vanta anche il contributo di partner istituzionali e alcune scuole del territorio. Un ringraziamento particolare va al Comune di Varese, con l’assessora ai servizi educativi Rossella Di Maggio, per il supporto e per aver messo a disposizione l’Aula Montanari per l’evento conclusivo del 15 maggio. A valutare i lavori sarà una giuria di prestigio, che include il regista Giacomo Campiotti , insieme a membri del GLP come gli psichiatri Camilla Callegari e Isidoro Cioffi , l’assessora Di Maggio , la giurista Silvia Nanni, il direttore artistico Sergio Di Siero , la giornalista Lisetta Buzzi Reschini presidente di CO.P.A.Sa.M., il dirigente scolastico Francesco Maieron e giornalisti di diverse testate.
COME PARTECIPARE
Chi desiderasse partecipare può inviare un massimo di un contenuto audio video esclusivamente tramite la piattaforma online: swisstransfer.com all’indirizzo mail: grupposalutementale.eventi@gmail.com entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026. Possono partecipare al Festival della Salute Mentale anche contenuti audiovideo non inediti, della durata massima di 5 minuti (inclusi i titoli di testa e di coda); i cortometraggi non devono però costituire messaggi pubblicitari o industriali, né contenere messaggi pubblicitari, pena l’esclusione.
Un’apposita commissione effettuerà la preselezione secondo i criteri del bando. La giuria nominata dal GLP, con esperti nei diversi settori fra cui il noto regista varesino Giacomo Campiotti, sceglierà i contenuti audiovideo che saranno presentati al pubblico e, tra questi, quelli da premiare nella manifestazione conclusiva. che si terrà venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 17.00 a Varese, nella sala Giuseppe Montanari in via dei Bersaglieri n.1.
Al vincitore spetterà un buono acquisto del valore di 500 euro e una targa premio, un buono acquisto di 300 euro al secondo classificato, un buono di 200 euro al terzo classificato. Sono previsti inoltre eventuali altri premi speciali e menzioni.
