Fitness christmas dance con Varese Corsi: allenarsi a ritmo di festa
Un incontro sabato 20 dicembre, dalle 18:00 alle 18:45. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni
Questo dicembre arriva un allenamento che mette insieme movimento, energia e allegria per entrare nello spirito natalizio.
Fitness Christmas Dance si svolgerà sabato sabato 20 dicembre, dalle 18:00 alle 18:45 alle Aule e il Salone Motta.
Guidati da Francesca Alba, la lezione combina esercizi di tonificazione con pesetti ed elastici a movimenti dinamici, il tutto accompagnato da musica festiva, trasformando l’attività fisica in un momento allegro, coinvolgente e ricco di energia positiva.
Si consiglia di indossare abbigliamento rosso o verde per rendere l’esperienza ancora più festosa.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
