Giornata mondiale del dono: Ri-HUB food Varese partecipa con l’iniziativa “Un dono che nutre”

In occasione del GIVING TUESDAY, giornata mondiale del dono, Ri-HUB Food Varese lancia un’iniziativa per sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso la raccolta di alimenti nei negozi di prossimità. Saranno 14 panettieri e 14 negozi di alimentari, a cui si aggiunge il Mercatino di Natale di piazza Monte Grappa, a ospitare una cesta solidale, contrassegnata da un cartello dedicato, in cui i cittadini potranno lasciare alimenti acquistati sul momento. In alternativa in alcuni esercizi si potranno acquistare gift card solidali di vari importi. Ri.Hub Food Varese distribuirà alle associazioni, e quindi alle famiglie aderenti al progetto, gli alimenti raccolti e le gift card che potranno essere convertite in beni alimentari per tutta la durata delle festività.

“L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso e profondamente umano: permettere alle persone e alle famiglie in difficoltà di poter preparare il pranzo di Natale in tranquillità e trascorrere una giornata ricca di quel calore e quella normalità che troppo spesso vengono a mancare nei momenti di fragilità. Invito quindi tutti i cittadini a partecipare con un gesto semplice ma prezioso: un pacco di pasta, una scatola di biscotti, una gift card… ogni contributo aiuta a portare serenità e calore sulle tavole di Natale – dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese. – Al termine di questa iniziativa proporremo agli esercizi aderenti di continuare ad aiutare entrando a far parte della rete del Ri-HUB Food, donando le loro eccedenze giornaliere in aiuto alle persone bisognose. In questo modo contribuiranno anche a un obiettivo ambientale, la riduzione dei rifiuti, e potranno accedere ai benefici della legge Gadda in materia di agevolazioni fiscali, anche sulla Tarip. Ringrazio i volontari dell’hub, che mettono a disposizione il proprio tempo a servizio della comunità; il mio ringraziamento va anche alla rete di negozi di Varese e dei comuni limitrofi che hanno aderito all’iniziativa.”

Nei punti aderenti, riconoscibili da un adesivo sulla vetrina, sarà possibile riconoscere la cesta solidale dedicata alla raccolta.Ecco la lista degli esercizi che hanno aderito all’iniziativa:

L’Angolo del Pane di Pavin Chiara e Francesca (via Vittorio Veneto, Castiglione Olona);

Antica Arte di marco Forte (via Garibaldi 7, Varese);

Cantù Mario (corso Matteotti 16, Varese);

Dolci Sapori (via Cadore 7, Varese);

Drogheria Vercellini (piazza Giovane Italia 1, Varese);

Fruttitalia (cimitero Casbeno, via Zonda, Varese);

Il Fornaio di Lorusso Vito (Via Marcobi 8, Varese);

Il Pane del Teo di Lombardi Michela (via Vetera 2, Varese);

Lollipop Srl (via S. Martino della Battaglia 20, Varese);

Mercatino di Natale di Piazza Montegrappa

Ortofrutta (via Carrobbio, Varese);

Ortofrutticola Sapia Eugenio (solo gift card, via Giovanni Borghi, Varese);

Panetteria Cadario (Via Matteotti 2, Vedano Olona);

Panificio Bossi Enrico SNC (via Milano 5, Malnate);

Panificio Buratti (via Carnia 49, Varese);

Panificio Colombo&Marzoli SAS (via Morosini 16; P.zza Giovine Italia 2/3; Via Butti 4; Via Crispi, 35, Varese);

Panificio Famlonga (Viale Belforte 116, Varese);

Panificio Pigionatti (via Bizzozero 1, Varese);

Pasticceria Alzati (viale Borri 63, Varese);

Pasticceria di Masnago (piazza Ferrucci 2, Varese);

Pasticceria Buosi (p.zza Cesare Beccaria, Varese; via Baracca 18, Venegono Superiore);

Pasticceria DEC (Piazza Biroldi 22, Varese);

Pasticceria Maculan (via Cimone 4, Varese);

Pinzimonio (via Como, Varese);

Il Salumaio (via Sacro Monte, Varese);

Agricola Valleluna (via Valleluna, Varese).

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno continuo di Ri-HUB Food Varese e dell’amministrazione comunale nel recupero delle eccedenze e nel contrasto agli sprechi, e nello stesso tempo nel sostegno alla comunità locale attraverso una rete solidale di donatori, partner e volontari. Il servizio, attivato nel gennaio 2024, a oggi ha raccolto e ridistribuito oltre 9 tonnellate di prodotti da forno grazie alla rete degli esercenti aderenti.

Il Giving Tuesday è un’iniziativa di livello internazionale diffusa in oltre 100 paesi nel mondo, nata nel 2012 a New York in risposta al consumismo del Black Friday. Il martedì successivo all’appuntamento con gli sconti pre-natalizi, gli enti aderenti sono invitati a predisporre iniziative di generosità per creare un impatto sociale ed economico positivo sulle proprie comunità locali. Dal 2017, l’iniziativa è promossa in Italia dal global leader di Giving Tuesday, la Fondazione Filantropica AIFR – ETS. Per informazioni: hubfoodvarese@gmail.com, tel. 344 503 0062.