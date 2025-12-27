Giubileo ambrosiano: domenica la chiusura solenne nel Duomo di Milano, ma anche al Sacro Monte

La Diocesi di Milano si prepara a concludere l’Anno Santo con una Messa solenne prevista domenica 28 dicembre alle 11 nel Duomo di Milano, presieduta dal vicario generale, il legnanese monsignor Franco Agnesi, che sostituirà l’Arcivescovo Mario Delpini attualmente in missione pastorale in Zambia. Una celebrazione che chiuderà simbolicamente il Giubileo locale una settimana prima della chiusura vaticana, prevista per il 6 gennaio. I dati parziali del Giubileo ambrosiano parlano di 13mila milanesi che hanno raggiunto Roma e 120mila visitatori nelle chiese giubilari della diocesi, con pellegrinaggi diocesani che hanno coinvolto adulti e adolescenti, oltre a presenze internazionali da Betlemme alla Croazia.

I santuari varesini protagonisti

Alla liturgia milanese concelebreranno i parroci e i rettori delle 15 chiese giubilari diocesane, tra cui spiccano anche tre santuari del Varesotto: Santa Maria del Monte sopra Varese, la Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno a cui si aggiunge un quarto santuario giubilare legato però alla diocesi di Como: Santa Maria del Sasso aCaravate. La Messa milanese sarà trasmessa in diretta su Telenova, sul sito chiesadimilano.it e sul canale YouTube diocesano.

Durante la celebrazione milanese verrà esposta la Croce della Chiesa dalle Genti, simbolo del cammino giubilare iniziato il 29 dicembre 2024 insieme ai migranti. Insieme alla messa in Duomo anche le comunità giubilari della provincia di Varese dedicheranno un rito alla chiusura del Giubileo: al Sacro Monte di Varese è prevista una messa alle 16.30, presieduta dal Vicario Episcopale di zona Don Franco Gallivanone.

Gli appuntamenti di fine anno in Diocesi

Il calendario delle celebrazioni prosegue mercoledì 31 dicembre con i Te Deum diocesani: alle 16 al Pio Albergo Trivulzio (presieduto da monsignor Vegezzi) e alle 18 a San Fedele (con monsignor Agnesi).

Il 1° gennaio, giornata mondiale della Pace, è in programma la Messa alle 17.30 in Duomo con la partecipazione dei rappresentanti delle Chiese cristiane milanesi, presieduta da monsignor Vegezzi con la predicazione di monsignor Bressan. Anche questa celebrazione sarà trasmessa in diretta, sempre in assenza dell’Arcivescovo impegnato in Zambia.