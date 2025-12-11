Varese News

Giuseppe Colangelo nuovo direttore del Dipartimento di Diritto economia e culture dell’Università dell’Insubria

Eletto con maggioranza assoluta, guiderà il Didec fino al 2028 puntando su inclusione, collaborazione e centralità degli studenti: «Serve un Dipartimento unito e innovativo».

giuseppe colangelo insubria

Giuseppe Colangelo è il nuovo direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università dell’Insubria, il Didec, con sede nel polo di Sant’Abbondio a Como. L’elezione è avvenuta il 25 novembre, quando il professore ha ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto già al primo turno. Colangelo succede a Francesca Ruggieri e guiderà il Dipartimento per il prossimo triennio, fino al 2028.

Nel presentare le linee guida del suo mandato, Colangelo ha sottolineato l’obiettivo di «rilanciare e ricompattare il Dipartimento, valorizzando l’inclusione dei diversi gruppi di ricerca e delle varie componenti accademiche». Centrale sarà l’attenzione agli studenti – «i nostri clienti», ha precisato – e al personale tecnico-amministrativo, definito «fondamentale per un lavoro di squadra efficace».

Professore ordinario di Economia politica, Colangelo è all’Insubria dal 1998. Nel suo percorso accademico ha ricoperto anche il ruolo di Prorettore vicario tra il 2012 e il 2018. Attualmente insegna Economia politica, Economia e politica industriale e un modulo di Economia dell’integrazione europea all’interno del corso di Politica economica internazionale. A Como è stato tra i promotori del corso di laurea in Scienze del turismo – che ha coordinato per diversi anni – e della magistrale in Hospitality and sustainable tourism. La sua formazione internazionale comprende studi alla London School of Economics e al Birkbeck College di Londra; ha inoltre insegnato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e all’Istituto di Studi Avanzati di Vienna.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
