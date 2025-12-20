I cori dei bambini portano lo spirito del Natale a Velate

Luci e cori natalizi hanno scaldato il borgo di Velate grazie alla festa della scuola Settembrini nella serata di venerdì 19 dicembre.

Oltre 300 persone hanno partecipato al tradizionale appuntamento natalizio.

La festa è iniziata a scuola con i cori e i balli dei bambini preparati al corso che si svolge durante l’anno. Poi spazio alle poesie scritte dai bambini tutte sulla “luce”, il tema scelto dalle maestre e che i bambini hanno trasformato in parole in rima.

Geniori, bambini e insegnanti hanno quindi indossato giacche e cappelli per dar vita a un luminoso corteo a tema per vicoli e cortili di Velate, scaltati dalle fiaccole realizzate dagli alunni della Settembrini.

In testa al corteo natalizio c’era banda musicale di Velate che ha partecipato alla festa e animato con i canti natalizi.

Tanti velatesi che si sono affacciati alle finestre a salutare il gruppo festoso e natalizio. A riempire di note e di magia i cori anche uno zampognaro della cooperativa Coopuf.

Tappa poi sul sagrato della chiesa di Velate per altri canti dei bambini e poi rientro a scuola per gli ultimi cori, compreso quello intonato dai genitori chenelle ultime settimane si sono preparati all’evento.

Infine cioccolata calda, panettone e vin brûlé per tutti: «Un grande successo di partecipazione e calore, un momento magico per scambiarsi auguri e prepararsi al Natale», commentano i genitori della Settimbrini.

La scuola ringrazia anche la Polizia locale di Varese che ha supportato lo svolgimento della iniziativa.